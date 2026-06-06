En Cantos de Agua, en el Retiro, Nora Londoño cuida plantas nativas en peligro de extinción

Sentada en el porche de su casa rural, Nora Londoño dice que ella y su esposo Jorge Toro decidieron irse a vivir al campo apenas se graduaran de la universidad. “Si probábamos un sueldo no hubiéramos salido de Medellín”, dice. Y así lo hicieron: apenas ella recibió su grado en la Universidad de Antioquia y él en el Politécnico Colombiano, se fueron a vivir a una finca ubicada en los límites entre La Unión y Sonsón.
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–No había electrificación y muchas familias obtenían el agua directamente de las cunetas de la carretera –dice Nora mientras mira el vivero, a pocos metros de su casa, donde se ha dedicado a la conservación de especies vegetales nativas de los bosques colombianos. Ahora estamos a menos de diez minutos de El Retiro, en una zona de crecimiento urbanístico enorme.
Nora sigue con el relato de su vida en el campo. Cuenta que allá, en Mi ranchito –la finca fronteriza– construyeron con el tiempo un granja integral, en la que cada cosa se utilizaba para acercase al sueño de los ambientalistas: la autosuficiencia. Los primeros años vivieron dificultades económicas. Con pequeños créditos de la antigua Caja Agraria adquirieron una vaca, una cerda de cría y comenzaron a experimentar con distintas formas de trabajar con la leche.
En un principio hicieron quesos artesanales, pero los frutos económicos no fueron muy halagüeños. Luego echaron mano de una receta de la mamá de Jorge para hacer arequipe, que un comerciante de la zona comenzó a venderle a su clientela. Nora recuerda que fueron años de trabajo de sol a sol en los que hicieron estanques de peces, sembraron comida y tuvieron animales de granja. En el fondo, hasta este punto, la historia de Nora y Jorge repite el sueño paisa de tener una finca. Sin embargo, en su caso, la tierra no sigue las reglas de la producción humana.
Nora dice que durante sus años en Mi ranchito promovió la construcción de un acueducto comunitario. La gente de la vereda puso la mano de obra y el transporte de los materiales mientras ella hizo las gestiones necesarias ante las autoridades locales.
–El proyecto tomó cerca de dos años. La red construida alcanzó siete kilómetros de extensión y permitió llevar agua a 43 familias –dice y al segundo recuerda que hace unos meses una mujer la llamó para contarle que 84 familias reciben ahora agua gracias al acueducto. También dice que durante sus años allá ayudó a la electrificación de las casas y trabajó con los niños de la zona.
Nora detiene el relato. Dice que unos científicos han replanteado la idea básica de la ley de la selección natural, según la cual la competencia es la norma básica en las relaciones entre las distintas especies. De ahí sale la famosa frase que se aplica sin discreción a asuntos por fuera de la biología, pero que ha sido un mapa para entender la vida en el planeta. “La supervivencia del más apto”... para adaptarse a los cambios de los ecosistemas y las contingencias de la realidad.
Pues no. Nora no cree en esa frase. Dice que esos científicos han llegado a una conclusión distinta. No es la competencia sino la cooperación la norma de la vida. Mira su jardín y dice que ella casi a diario ve la forma en que las diferentes matas se ayudan mutuamente, comparten información, savia y vida. De alguna manera, en una finca de este tipo, uno entiende la afirmación de Nora. También, ahí uno percibe el aleteo de eso que Nora llama un espíritu superior. La estridencia del mundo disminuye.