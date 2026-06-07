Congestión vial en algunos sectores de Medellín por cierres y lluvias durante carrera ciclística

La movilidad en Medellín presenta importantes complicaciones este domingo por cuenta de varios cierres viales asociados a una carrera ciclística. Reportes ciudadanos indican que corredores estratégicos como La Iguaná, la avenida Colombia, la autopista Sur, la carrera 65 y la avenida del Ferrocarril registran congestiones y dificultades para el desplazamiento.
A esta situación se suman las lluvias que caen sobre distintos sectores de la ciudad y las restricciones habituales por las ciclovías dominicales. Usuarios en redes sociales han cuestionado la planeación logística del evento deportivo, al considerar que dejó pocas alternativas de movilidad para quienes debían desplazarse entre diferentes zonas del Valle de Aburrá.