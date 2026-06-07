Congestión vial en algunos sectores de Medellín por cierres y lluvias durante carrera ciclística

La movilidad en Medellín presenta importantes complicaciones este domingo por cuenta de varios cierres viales asociados a una carrera ciclística. Reportes ciudadanos indican que corredores estratégicos como La Iguaná, la avenida Colombia, la autopista Sur, la carrera 65 y la avenida del Ferrocarril registran congestiones y dificultades para el desplazamiento. A esta situación se suman las lluvias que caen sobre distintos sectores de la ciudad y las restricciones habituales por las ciclovías dominicales. Usuarios en redes sociales han cuestionado la planeación logística del evento deportivo, al considerar que dejó pocas alternativas de movilidad para quienes debían desplazarse entre diferentes zonas del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad de Medellín a través de sus redes sociales, los cierres viales estaban programados por la realización de la Ruta Medellín 2026 en la modalidad de running. Según la entidad, las restricciones comenzaron a las 6:30 de la mañana y se extenderían hasta las 9:20 a.m. en corredores como la avenida del Ferrocarril, la avenida San Juan, la avenida 33, la carrera 65, la carrera 70 y sectores cercanos a la Universidad Pontificia Bolivariana y los parques de Laureles. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para minimizar las afectaciones en la movilidad.