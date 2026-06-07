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El antioqueño Diego Arboleda se coronó campeón de la Copa Mundo de BMX en Francia

El antioqueño logró este domingo el primer lugar en el segundo día de competencias. Antes, el sábado, había terminado segundo, tras las definición por photo finish.

  • Aspi celebró el antioqueño Diego Arboleda su triunfo en Francia, para seguir con un año de resultados positivos. FOTO CORTESÍA Juan Felipe Duque
    Aspi celebró el antioqueño Diego Arboleda su triunfo en Francia, para seguir con un año de resultados positivos. FOTO CORTESÍA Juan Felipe Duque
  • El antioqueño Diego Arboleda se coronó campeón de la Copa Mundo de BMX en Francia
hace 2 horas
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El corredor antioqueño Diego Arboleda se coronó campeón, este domingo, de la Copa Mundo de BMX disputada en Francia.

El paisa logró una de las victorias más importantes de la temporada al coronarse campeón del segundo round de la Copa Mundo UCI de BMX en Sarrians, Francia, al lado de los mejores del mundo.

Un día después de haber conseguido la medalla de plata en la primera jornada, el ‘Azulejo’ de Girardota volvió a demostrar su gran nivel para quedarse con la victoria en territorio francés.

De acuerdo con lo informado por la Liga Antioqueña de BMX, Arboleda lideró la final de principio a fin y cruzó la meta en el primer lugar, superando al francés Eddy Clerte y al estadounidense Cameron Wood, quienes lo acompañaron en el podio.

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Fue un fin de semana brillante para el colombiano, quien mostró solvencia durante ambas jornadas de competencia y volvió a subir al podio, esta vez a lo más alto en una Copa Mundo UCI, algo que no conseguía desde hace cuatro años, cuando se impuso en Sakarya, Turquía. En aquella oportunidad, Colombia firmó una actuación histórica al ocupar las cuatro primeras posiciones con Diego Arboleda, Vincent Pelluard, Carlos Ramírez y Mateo Carmona.

“Muy contento y agradecido con Dios y con familia que me apoyó en lo económico para estar acá en Francia en la competencia, hoy se me dio, me demoré cuatro años para volver a ganar una Copa del Mundo, pero se demuestra que nada es imposible, seguí trabajando, haciendo las cosas bien y este es el premio”, comentó Arboleda antes de la premiación.

La victoria también ratifica el gran momento deportivo que atraviesa Arboleda, ya que en las últimas semanas se coronó campeón centroamericano, posteriormente conquistó el título panamericano en Bogotá y ahora suma una nueva conquista internacional frente a la élite mundial del BMX.

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«Muy contento, me había puesto este reto personal y me siento muy contento de realizarlo hoy. Estoy a pocos meses de cumplir 30 años y afronto las carreras con madurez», expresó tras celebrar la victoria.

De igual manera, el ganador manifestó que “estoy disfrutando de la bici, por eso solo pienso en seguir sin presiones, y agradecido con GW que hizo la bicicleta con la que había soñado para las competencias. También con el apoyo de mi familia y de mi novia. Solo pedir tener salud para seguir fuerte compitiendo”, concluyó el corredor antioqueño.

Con este resultado, Diego Arboleda confirma que sigue siendo uno de los grandes referentes del BMX mundial y que Colombia continúa teniendo un lugar privilegiado entre las principales potencias de esta disciplina.

El antioqueño Diego Arboleda se coronó campeón de la Copa Mundo de BMX en Francia

¿Cómo le fue a los otros colombianos en la competencia?

La actuación nacional también dejó otros resultados destacados. En la categoría élite, Carlos Ramírez avanzó hasta las semifinales, mientras que Mateo Carmona alcanzó los cuartos de final.

Por su parte, en la categoría sub-23, Juan José Velásquez logró meterse en la final y terminó en la sexta posición.

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