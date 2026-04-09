La SIC formula pliego de cargos contra D1 por 13.000 quejas de clientes por fallas electrónicas y hasta productos vencidos

Las famosas tiendas rojas del D1 son acusadas de presentar de forma reiterada varias presuntas fallas en su operación digital. Cientos de clientes se han quejado de recibir productos en mal estado, también las señalan de entregar los pedidos fuera de la fecha pactada, e incluso, las vinculan con publicidad engañosa.
Dicha acusaciones hacen parte de la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.
La entidad informó en la mañana de este 9 de abril que formuló pliego de cargos contra D1 por esas presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en su canal de comercio electrónico.