La SIC formula pliego de cargos contra D1 por 13.000 quejas de clientes por fallas electrónicas y hasta productos vencidos

Las famosas tiendas rojas del D1 son acusadas de presentar de forma reiterada varias presuntas fallas en su operación digital. Cientos de clientes se han quejado de recibir productos en mal estado, también las señalan de entregar los pedidos fuera de la fecha pactada, e incluso, las vinculan con publicidad engañosa. Dicha acusaciones hacen parte de la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. La entidad informó en la mañana de este 9 de abril que formuló pliego de cargos contra D1 por esas presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en su canal de comercio electrónico.

La decisión se produjo tras evaluar cerca de 13.000 quejas presentadas por usuarios durante el segundo semestre de 2024. El análisis incluyó requerimientos de información y la revisión de documentación entregada por la empresa en la etapa preliminar de la investigación.

¿Por qué están investigando al D1?

Como resultado de la revisión, la SIC identificó varias presuntas fallas en la operación digital de la compañía. Entre los principales hallazgos se destacan problemas en los sistemas de pago electrónico, que habrían ocasionado dobles cobros o dificultades para completar transacciones. También se evidenciaron cerca de 700 quejas por entrega de productos en mal estado o vencidos, lo que apuntaría a posibles incumplimientos en estándares de calidad e idoneidad. En materia logística, la entidad reportó al menos 1.200 casos relacionados con incumplimientos en la entrega de pedidos, incluyendo entregas incompletas, retrasadas, no realizadas o canceladas.

Usuarios han reportado fallas en pagos y entregas en la plataforma digital de D1. FOTO: Colprensa

A esto se suman cuestionamientos por presunta publicidad engañosa, al promocionar productos con precios o descuentos que no coincidirían con los aplicados al momento de la compra. Le puede gustar: D1 proyecta operar 3.500 tiendas y más de 30.000 empleos en mediano plazo Asimismo, la SIC advirtió posibles omisiones de información relevante en promociones, como restricciones o disponibilidad de unidades, lo que podría inducir a error a los consumidores.

¿Qué implica el pliego de cargos de la SIC para D1?