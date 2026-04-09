Escándalo por rumba con cantante vallenato en la cárcel de Itagüí: “El penal se convirtió en un resort para el crimen”

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, lanzó duras críticas este jueves contra el sistema penitenciario colombiano, luego de conocerse la denuncia de una rumba con cantante vallenato a bordo en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí. Según el funcionario, este recinto ha dejado de cumplir su función de aislamiento para convertirse en lo que él denominó un “resort para el crimen”.
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Villa Mejía señaló que, si bien históricamente se ha dicho que las cárceles en Colombia son “universidades del delito”, el caso de Itagüí es mucho más grave. “Definitivamente la cárcel de Itagüí no es una universidad para el crimen, es un resort para el crimen. En eso se ha convertido”, afirmó el secretario, haciendo referencia a la comodidad y los beneficios de los que gozan los cabecillas allí recluidos.