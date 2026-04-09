Escándalo por rumba con cantante vallenato en la cárcel de Itagüí: “El penal se convirtió en un resort para el crimen”

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, lanzó duras críticas este jueves contra el sistema penitenciario colombiano, luego de conocerse la denuncia de una rumba con cantante vallenato a bordo en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí. Según el funcionario, este recinto ha dejado de cumplir su función de aislamiento para convertirse en lo que él denominó un “resort para el crimen”. Lea acá: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato Villa Mejía señaló que, si bien históricamente se ha dicho que las cárceles en Colombia son “universidades del delito”, el caso de Itagüí es mucho más grave. “Definitivamente la cárcel de Itagüí no es una universidad para el crimen, es un resort para el crimen. En eso se ha convertido”, afirmó el secretario, haciendo referencia a la comodidad y los beneficios de los que gozan los cabecillas allí recluidos.

Este jueves se reveló un nuevo escándalo de corrupción y falta de control en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde se denuncia que los cabecillas de las estructuras criminales de Medellín habrían organizado una ostentosa fiesta privada. Según las pruebas presentadas, que incluyen videos y fotografías, la celebración contó con la participación de reconocidos artistas, entre ellos el cantante vallenato Nelson Velásquez, y el ingreso de elementos prohibidos como licor y tecnología de alta gama.

El secretario instó a las autoridades penitenciarias a actuar bajo principios de transparencia y cuestionó abiertamente la presencia de elementos prohibidos dentro de las celdas y la realización de eventos sociales sin restricción alguna. “Yo sí quisiera que, en aras de la transparencia, le mostraran cuáles son las celdas que están utilizando estos bandidos. Que nos digan: ¿tienen o no tienen celulares?, ¿tienen o no tienen televisores?, ¿tienen o no tienen botellas de licor?, ¿hacen o no hacen fiestas?”, sentenció Villa Mejía. El funcionario aseguró que estas irregularidades son de conocimiento público entre los internos y los vecinos del penal, quienes reportan constantemente el ingreso de personas y elementos que no quedan debidamente registrados en los libros de control.

Críticas a la seguridad en Antioquia y el sistema del INPEC