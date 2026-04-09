“Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela desde el 1 de mayo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se aplicará un aumento en los ingresos de los trabajadores, en medio de una crisis de inflación y pérdida del poder adquisitivo. El ajuste, del que no se precisaron cifras, fue presentado como una medida “responsable” orientada a evitar mayores desequilibrios económicos.
“Y aquí voy a detenerme a compartir una información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”, afirmó durante una alocución de casi media hora transmitida por la televisión estatal.
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Desde que asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez ha estado en un complejo escenario económico por la apertura petrolera y la presión internacional.