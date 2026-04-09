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“Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela desde el 1 de mayo

El Gobierno venezolano anunció un aumento de ingresos “responsable” para el 1 de mayo, en medio de la crisis salarial, y llamó a corregir errores del pasado: los ajustes dependerán de la recuperación económica del país.

  • Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela. FOTO: AFP
    Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela. FOTO: AFP
  • “Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela. FOTO: Getty
    “Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela. FOTO: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se aplicará un aumento en los ingresos de los trabajadores, en medio de una crisis de inflación y pérdida del poder adquisitivo. El ajuste, del que no se precisaron cifras, fue presentado como una medida “responsable” orientada a evitar mayores desequilibrios económicos.

“Y aquí voy a detenerme a compartir una información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”, afirmó durante una alocución de casi media hora transmitida por la televisión estatal.

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Desde que asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez ha estado en un complejo escenario económico por la apertura petrolera y la presión internacional.

El anuncio llega en un contexto en el que el salario mínimo permanece congelado desde 2022 y se ha reducido, por efecto de la devaluación, a un equivalente de apenas 27 centavos de dólar. Esto ocurre en paralelo a una inflación que supera el 600%, mientras el costo de la canasta básica alimentaria familiar alcanza los 645 dólares, muy por encima de los ingresos reales.

Como parte de la estrategia, el Gobierno ya había comenzado a ajustar los ingresos en marzo, cuando el monto percibido por trabajadores públicos, a través de bonificaciones, pasó de 160 a 190 dólares.

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En su intervención, Rodríguez planteó que el aumento estará condicionado a la capacidad económica del país. “En el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, dijo.

La mandataria también reconoció fallas en la gestión económica y llamó a la autocrítica dentro del Gobierno. “Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo”, señaló.

“Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela. FOTO: Getty
“Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela. FOTO: Getty

En medio de este panorama, sindicatos y trabajadores denuncian salarios insuficientes y han convocado movilizaciones en Caracas para exigir mejoras, mientras el Ejecutivo insiste en que la recuperación del ingreso dependerá del crecimiento en sectores como hidrocarburos y minería.

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En respuesta a estas presiones, Rodríguez instaló una comisión para el “diálogo laboral” y anunció la creación de un consejo nacional de economía encargado de recibir propuestas para diseñar un nuevo modelo tributario de consenso.

Estas medidas surgen en un contexto en el que distintos gremios han advertido sobre la alta carga fiscal que enfrentan las empresas formales en el país.

Rodríguez reiteró que el objetivo es recuperar progresivamente el nivel de vida de la población “Hoy, los venezolanos y las venezolanas, queremos recuperar tiempo perdido, queremos recuperar nivel de vida para nuestra población, como lo concibió el comandante Hugo Chávez con el sistema de protección social en las grandes misiones sociales, dar mayor protección a los menos favorecidos y allí donde las heridas sociales causadas por el bloqueo pudiese tener mayor magnitud para su atención”.

Finalmente, la presidenta encargada vinculó la recuperación plena de los sueldos a la liberación de activos bloqueados en el exterior, asegurando que esos recursos se destinarán prioritariamente a infraestructura básica y al ingreso de los trabajadores. Como parte de la movilización política previa al 1 de mayo, también se convocó una peregrinación contra las sanciones que recorrerá el país a partir del 19 de abril.

*Con información de AFP

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo será el aumento salarial en Venezuela?
El incremento fue anunciado para el 1 de mayo, aunque aún no se conocen los montos oficiales.
¿Por qué el Gobierno no da cifras?
Porque el ajuste estaría condicionado a la capacidad económica y disponibilidad de recursos.

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