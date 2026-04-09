Gobierno suspende diálogos con cabecillas de bandas tras parranda en cárcel de Itagüí

Luego de las revelaciones sobre una fiesta de grandes proporciones en la que participaron los jefes de las bandas presos en la cárcel de Itagüí que son voceros en la estrategia de paz urbana, el Gobierno Nacional informó que los encuentros con estos quedarán suspendidos.
En un comunicado, la delegación de representantes del gobierno de Gustavo Petro, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, manifestó su rechazo a lo ocurrido este miércoles, cuando aconteció la mencionada rumba que tuvo hasta artistas reconocidos, trago por montones y servicio de catering para la provisión de alimentos desde fuera del penal.