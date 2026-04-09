Lo que Ecopetrol no dijo: informe de S&P revela que la petrolera se gastó casi $9 billones más de lo previsto

La noche del miércoles 8 de abril, Ecopetrol emitió un comunicado de cuatro párrafos ante la Superintendencia Financiera con el foco de que Standard & Poor’s Global Ratings había rebajado su calificación crediticia de BB a BB–.
En el texto, la empresa lo presentó como un efecto casi mecánico de la rebaja soberana de Colombia, que esa misma jornada pasó de BB a BB-, tocando niveles no vistos desde 1993.
A su vez, la petrolera destacó que su perfil crediticio individual (SACP) se mantuvo en bb+. Punto. Cuatro párrafos. Sin más. Lo que no dijo Ecopetrol es lo que resulta verdaderamente revelador.
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