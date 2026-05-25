Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lorenzo entrega hoy la lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026: ¿serán estos los 26 elegidos?

A las 11:00 a. m., el seleccionador nacional hará el anuncio sobre los futbolistas que representarán al país.

  • Habría pocas sorpresas en la lista de 26 jugadores de Néstor Lorenzo. FOTO AFP
    Habría pocas sorpresas en la lista de 26 jugadores de Néstor Lorenzo. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 53 minutos
bookmark

La expectativa crece entre los aficionados de la Selección Colombia. El técnico Néstor Lorenzo dará este lunes a conocer la lista oficial de convocados para disputar el Mundial de 2026, desde las 11:00 a. m., en una rueda de prensa en Bogotá.

En medio de la expectativa, se ha comenzado a generar debate entre los hinchas cafeteros. Muchos ya arman su lista de 26 futbolistas que, según su predicción, integrarían la nómina definitiva de Colombia para la próxima Copa del Mundo. Según lo mostrado en el proceso, estos 26 jugadores podrían ser los elegidos.

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Defensores

Davinson Sánchez

Yerson Mosquera

Yerry Mina

Jhon Lucumí

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Juan David Cabal

Volantes

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Jhon Arias

Carlos Gómez

Richard Ríos

Gustavo Puerta

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Delanteros

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Johan Carbonero

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Juan “Cucho” Hernández

Rafael Borré

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si estos serán realmente los 26 elegidos por el seleccionador argentino. Sin embargo, ya se encendió el debate en redes sociales y aumentó la expectativa por el anuncio oficial.

La gran pregunta es: ¿serán estos los convocados definitivos de Colombia para el Mundial 2026?

Temas recomendados

Selección Colombia
Mundial 2026
Néstor Lorenzo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos