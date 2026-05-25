Lorenzo entrega hoy la lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026: ¿serán estos los 26 elegidos?

La expectativa crece entre los aficionados de la Selección Colombia. El técnico Néstor Lorenzo dará este lunes a conocer la lista oficial de convocados para disputar el Mundial de 2026, desde las 11:00 a. m., en una rueda de prensa en Bogotá.

En medio de la expectativa, se ha comenzado a generar debate entre los hinchas cafeteros. Muchos ya arman su lista de 26 futbolistas que, según su predicción, integrarían la nómina definitiva de Colombia para la próxima Copa del Mundo. Según lo mostrado en el proceso, estos 26 jugadores podrían ser los elegidos.