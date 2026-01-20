Gobierno Petro consolida una de las ejecuciones presupuestales más bajas en 20 años

El 20 de enero no solo simboliza el primer año del turbulento regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. En Colombia, la fecha también marca los últimos 200 días del gobierno de Gustavo Petro, un tramo final atravesado por restricciones fiscales, reformas frustradas y un desempeño presupuestal que continúa por debajo de los promedios históricos. Durante 2024 y 2025, el Ejecutivo enfrentó el hundimiento de dos reformas tributarias que buscaban financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) por $12 billones y $16,3 billones, respectivamente. La falta de estos recursos presionó las cuentas públicas y limitó la capacidad de gasto del Gobierno en distintos frentes.

La ejecución del Presupuesto, entre las más bajas en dos décadas

Según los datos mensuales del Ministerio de Hacienda, con corte a noviembre, la velocidad de ejecución del PGN en 2025 se ubicó en 74,2%. Aunque esta cifra representa un aumento de 6,1 puntos porcentuales frente a la ejecución registrada en 2024, todavía se mantiene por debajo del promedio del siglo XXI, que es de 74,9%. Entérese: Contratos de energía a 15 años: el nuevo plan del Gobierno para evitar apagones en Colombia El balance agregado del actual gobierno confirma esta tendencia. El promedio de ejecución presupuestal de la administración Petro, con cifras hasta noviembre, es de 72,9%. En detalle, la ejecución fue de 76,4% en 2023, cayó a 68,1% en 2024 y se recuperó parcialmente a 74,2% en 2025. Al contrastar estos resultados con los de administraciones pasadas, el rezago es más evidente. El segundo mandato de Juan Manuel Santos registró la mayor ejecución presupuestal de los últimos 20 años, con 79,5%. Le siguieron su primer mandato y el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ambos con una ejecución de 74,6%, cifras calculadas sin incluir el servicio de la deuda. Hasta noviembre de 2025, los sectores con mayor nivel de ejecución del Presupuesto General fueron Salud, con 87,6%; Educación, con 87,5%; y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y no Repetición de la JEP, con 79,6%. Estos rubros lideraron el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales en el año. Le puede gustar: Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia En contraste, Transporte, la Presidencia de la República y la Registraduría General presentan las cifras más bajas de ejecución, con obligaciones del PGN de apenas 30,8%, 34,3% y 43,6%, respectivamente.

Solo una cuarta parte de los sectores supera el promedio nacional

De los 32 sectores con derecho a recursos del Presupuesto General, solo el 25% logró ejecutar sus obligaciones por encima del promedio nacional. En este grupo se encuentran la Fiscalía General de la Nación, con una ejecución de 78,6%; Defensa y Policía, con 78,3%; Igualdad y Equidad, con 77,8%; Trabajo, con 75,9%; y los Organismos de Control, con 73%. Este comportamiento refuerza la percepción de una ejecución desigual, en la que pocos sectores concentran los mayores avances, mientras otros mantienen rezagos significativos.

Compromisos, obligaciones y pagos del Presupuesto 2025