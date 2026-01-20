Gobierno Petro consolida una de las ejecuciones presupuestales más bajas en 20 años

El 20 de enero no solo simboliza el primer año del turbulento regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. En Colombia, la fecha también marca los últimos 200 días del gobierno de Gustavo Petro, un tramo final atravesado por restricciones fiscales, reformas frustradas y un desempeño presupuestal que continúa por debajo de los promedios históricos.
Durante 2024 y 2025, el Ejecutivo enfrentó el hundimiento de dos reformas tributarias que buscaban financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) por $12 billones y $16,3 billones, respectivamente. La falta de estos recursos presionó las cuentas públicas y limitó la capacidad de gasto del Gobierno en distintos frentes.