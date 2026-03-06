¿Lloverá este domingo? Los mejores horarios para acudir a las urnas según el clima en cada región

Colombia se acerca a su primera jornada electoral del 2026 este domingo, 8 de marzo. Para ese día, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico sobre el clima.

La autoridad climática compartió a través de un comunicado los detalles sobre las lluvias o el tiempo seco que se esperan en las diferentes regiones del territorio nacional.

Con esta pronóstico, se espera que los colombianos acudan a su puesto de votación ya sea con ropa ligera, abrigados o con paraguas de acuerdo a los variaciones del clima que puedan suceder al momento de ejercer el derecho en las urnas.

De acuerdo con el Ideam, en la región Andina se prevén lluvias sectorizadas que podrían tener acumulados importantes. En esta zona, los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones moderadas a intensas son Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda. En Huila, Quindío y Norte de Santander se esperan lluvias más ligeras.

En el caso del Caribe, aunque predominará el tiempo seco con cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte de la región, se esperan lluvias en sectores específicos. Se pronostican lluvias de intensidad ligera y moderada en Bolívar, Córdoba y el Urabá antioqueño, esto en horas del mediodía y la noche.

El Pacífico enfrentará este domingo condiciones de alta humedad con lluvias intensas o fuertes en Chocó, Cauca y Nariño. En el Valle del Cauca también se presentarán precipitaciones, aunque con acumulados menores en comparación con los departamentos vecinos.

En la Amazonía, el Ideam pronostica para el 8 de marzo un cielo mayormente nublado con lluvias moderadas e intensas en Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y el sur de Guaviare.