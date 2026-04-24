Reunión de Petro y Delcy Rodríguez se materializará con un repunte del 600% en comercio venezolano

Este viernes 24 de abril, el presidente Gustavo Petro y su homóloga en Venezuela, Delcy Rodríguez. Se trata de la primera reunión entre los jefes de Estado luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Previo a la reunión, hay datos que dan cuenta de una importante reactivación comercial en el vecino país y que podría ser beneficiosa para este país.

El dato clave que da cuenta de ese repunte obedece a que en los últimos tres años el comercio pasó de US$200 millones a más de US$1.000 millones, es decir, registró un aumento cercano a 600%.

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Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara Colombo Venezolana, explicó, se debe a la reapertura de la frontera. “Desde la reapertura, el comercio colombiano ha sido mucho más dinámico que el venezolano. Parte de ese intercambio también ha sido resultado de realizar operaciones por pasos fronterizos legítimos y legales, y no por las trochas”, dijo.

El país, en los dos primeros meses del año, registra una balanza comercial superavitaria de US$121,3 millones. Esto se debe a que, hasta febrero, exportó US$132,183 millones e importó US$10,589 millones desde territorio venezolano.

Esta ha sido una tendencia que se ha mantenido a lo largo del siglo, ya que desde 1998 Colombia no registra una balanza comercial deficitaria con Venezuela. Además, desde 2019 el superávit ha venido en aumento: en ese año se ubicó en US$154,6 millones; en 2020 fue de US$170 millones; en 2021 alcanzó US$268,6 millones; en 2022 llegó a US$536,2 millones; en 2023 fue de US$555,7 millones; en 2024 se ubicó en US$882,8 millones; y en 2025 cerró en US$973,4 millones, lo que refleja un crecimiento cercano a 86%.