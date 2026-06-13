Escocia volvió al Mundial después de 28 años y derrotó 1-0 a una sorpresiva Haití

Escocia, ante más de 55.000 espectadores, la mayoría simpatizantes de esta selección, se impuso a Haití en el primer partido que disputan los británicos en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El equipo dirigido por Steve Clarke logró ganar el partido 1-0 sin ser holgadamente superior a su rival centroamericano. Los escoceses volvían a la máxima cita orbital después de 28 años tras su última clasificación en 1998.

Haití, que mostró un juego más que digno en el estadio de los New England Patriots de la NFL, también regresó al campeonato mundial después de 52 años. Su última y única participación hasta el momento en la copa más deseada de todas fue en Alemania 1974. El equipo que llegó a Estados Unidos como la “cenicienta” del grupo dejó claro que está para competir, liderado por jugadores como Ricardo Ade, Jean Bellegarde o Wilson Isidor.

El partido entre haitianos y el conjunto escocés empezó de forma frenética a favor del cuadro azul de Gran Bretaña. Los pasos al ataque del lateral izquierdo Andy Robertson pusieron en aprietos a la defensa de Haití. Los centros conectados por Che Adams y el volante Scott McTominay, quien pisa el área constantemente, hicieron temblar el pórtico defendido por Johny Placide. Al minuto 16, el lateral derecho Aaron Hickey irrumpió en territorio rival y le dejó el balón a McTominay, quien remató de primera, pero su remate se vio estrellado en el vertical derecho.