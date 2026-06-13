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Escocia volvió al Mundial después de 28 años y derrotó 1-0 a una sorpresiva Haití

El segundo duelo del Grup C de la Copa del Mundo entre Haiti y Escocia se llevó a cabo en el Boston Stadium. Los británicos vencieron a los centroamericanos 1-0 con gol de John McGinn y son líderes tras el empate de Brasil ante Marruecos

  • John McGinn viene de ser campeón de la Europa League con Aston Villa. foto
    John McGinn viene de ser campeón de la Europa League con Aston Villa. foto
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
13 de junio de 2026
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Escocia, ante más de 55.000 espectadores, la mayoría simpatizantes de esta selección, se impuso a Haití en el primer partido que disputan los británicos en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El equipo dirigido por Steve Clarke logró ganar el partido 1-0 sin ser holgadamente superior a su rival centroamericano. Los escoceses volvían a la máxima cita orbital después de 28 años tras su última clasificación en 1998.

Haití, que mostró un juego más que digno en el estadio de los New England Patriots de la NFL, también regresó al campeonato mundial después de 52 años. Su última y única participación hasta el momento en la copa más deseada de todas fue en Alemania 1974. El equipo que llegó a Estados Unidos como la “cenicienta” del grupo dejó claro que está para competir, liderado por jugadores como Ricardo Ade, Jean Bellegarde o Wilson Isidor.

El partido entre haitianos y el conjunto escocés empezó de forma frenética a favor del cuadro azul de Gran Bretaña. Los pasos al ataque del lateral izquierdo Andy Robertson pusieron en aprietos a la defensa de Haití. Los centros conectados por Che Adams y el volante Scott McTominay, quien pisa el área constantemente, hicieron temblar el pórtico defendido por Johny Placide. Al minuto 16, el lateral derecho Aaron Hickey irrumpió en territorio rival y le dejó el balón a McTominay, quien remató de primera, pero su remate se vio estrellado en el vertical derecho.

No fue hasta el minuto 26 cuando, a centro del mismo lateral, el volante del Aston Villa, John McGinn, remató con su pierna inhabil (la derecha), y aunque el balón llevaba dirección a portería, fue desviado por Jean Bellegarde, lo que anuló cualquier acción del guardameta Placide y llevó el júbilo al Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. La colonia británica que colmó el estadio gritó el primer gol de Escocia en un Mundial tras 28 años, con gaitas, faldas y tradición escosesa.

Durante el resto del primer tiempo, Haití se encendió en el juego, principalmente en la banda derecha con el atacante Loucious Deedson. En la segunda mitad, siguió dominando el equipo del técnico francés Sebastién Migné, con un fútbol dinámico y preciso, pero con ineficacia frente al arco. Al final, Escocia, poco después del gol, se quedó con el triunfo y el liderato del Grupo C de la Copa del Mundo.

El próximo partido para Escocia será ante Marruecos el viernes 19 de junio a las 5:00 p.m., hora de Colombia. El mismo día, a las 7:30 p.m., Haití se enfrenta a Brasil.

Lea también: Punto de oro: Catar sorprendió al empatar ante Suiza en su debut en el Mundial 2026

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