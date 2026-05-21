Los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá

La Fiscalía reveló la condición clínica en la que se encontraba Yulixa Consuelo Toloza Rivas antes de morir en un centro estético ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.
La mujer, de 52 años, se había realizado una lipólisis láser el pasado 13 de mayo en el sitio llamado Beauty Láser, pero la intervención quirúrgica e invasiva le provocó un grave deterioro de salud que al parecer contribuyó a su fallecimiento.
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Así lo revelan algunos videos publicados en redes sociales, en los que se observa que la víctima tenía dificultad para respirar, estaba pálida, con la mirada perdida y sin poder recibir alimentos. El cuerpo de Toloza fue encontrado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades.