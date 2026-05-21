Los alarmantes síntomas que presentó Yulixa Toloza antes de morir tras procedimiento estético en Bogotá

La Fiscalía reveló la condición clínica en la que se encontraba Yulixa Consuelo Toloza Rivas antes de morir en un centro estético ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá. La mujer, de 52 años, se había realizado una lipólisis láser el pasado 13 de mayo en el sitio llamado Beauty Láser, pero la intervención quirúrgica e invasiva le provocó un grave deterioro de salud que al parecer contribuyó a su fallecimiento. Entérese: ¿Qué pasó con los cuerpos de mujeres que hallaron durante la búsqueda de Yulixa Toloza? Así lo revelan algunos videos publicados en redes sociales, en los que se observa que la víctima tenía dificultad para respirar, estaba pálida, con la mirada perdida y sin poder recibir alimentos. El cuerpo de Toloza fue encontrado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

Es por esto que la Fiscalía General de la Nación confirmó que Toloza se encontraba en un grave estado clínico. “Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, la ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”, afirmó la fiscal del caso, Juana Acosta.

Toloza se habría realizado una lipólisis láser, un procedimiento que utiliza energía láser para destruir o derretir grasa localizada en distintas partes del cuerpo. María Fernanda Delgado, la propietaria del sitio, dijo en un video que esta intervención era “sin dolor” y que para hacerla utilizaban cánulas finas. “La lipólisis láser es un procedimiento ambulatorio que se realiza mediante cánulas finas y trabajamos en la capa de la dermis, que es el tejido adiposo donde extraigo grasa por medio de cánulas”, afirmó.