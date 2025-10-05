“Un año electoral siempre frena el gasto del hogar”: Paola Beltrán, CEO de Burger King Colombia

Desde hace tres años Paola Andrea Beltrán está a cargo de la operación de Burger King en Colombia, y su tarea a 2029 no es menor: ejecutar un plan de crecimiento que le permita elevar la facturación a US$60 millones y liderar el mercado de hamburguesas.
El diálogo con EL COLOMBIANO, la empresaria manifestó que uno de los desafíos inmediatos será sortear con éxito la temporada electoral que se aproxima, e implementar de la mejor manera los ajustes derivados de las reformas aprobadas y propuestas, como la laboral y la tributaria. Para servir unas 92.000 hamburguesas cada mes en Colombia, las compañías del sector de alimentos como Buger King, deben sortear con bloqueos viales que resultan inconvenientes para el abastecimiento de los restaurantes, y acoger las normativas establecen, por ejemplo, impuestos saludables.
Le puede interesar: “Protestas contra la Andi fueron lideradas por contratista de Presidencia”: confirmó Bruce Mac Máster