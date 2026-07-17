hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Abelardo quiere darle ‘golpe de estado’ a Uribe?

hace 3 horas

2026-07-17 17:4:30

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En este episodio de Mesa Central analizamos como Abelardo de la Espriella, busca, al parecer, consolidar una “nueva derecha” mediante gobernabilidad regional directa.

También revisamos el pulso por las presidencias del Congreso con figuras como Alfredo Deluque y Daniel Briceño, además del nombramiento técnico de María Nohemí en el Ministerio de Minas. Detallamos el montaje de “Quintero Lawyers”, un bufete de Daniel Quintero con perfiles falsos creados con inteligencia artificial, y su red de empresas en una misma sede. Finalmente, exponemos las “chambonadas” del gobierno saliente, destacando el caos en la expedición de pasaportes y los fusiles Jaguar defectuosos....