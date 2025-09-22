Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico

El director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde el 19 de septiembre arrancaron los pagos del programa Renta Joven, dirigidos a estudiantes de instituciones de educación superior (IES) y del Sena.
En total, 22.179 jóvenes serán beneficiados con una inversión que supera los 10.250 millones de pesos, recursos que llegan en un momento clave para garantizar la permanencia en la educación.
