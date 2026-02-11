Él era el hombre que murió abatido por la Policía en Aranjuez, Medellín, tras un tiroteo en medio de una requisa

Tras varias horas de investigación y labores forenses, las autoridades pudieron establecer la identidad del hombre que murió en un enfrentamiento con la Policía en Aranjuez, Medellín, luego de que fuera interceptado cuando iba de pasajero en una moto para una requisa. En el mismo hecho, el conductor de la motocicleta terminó capturado por las autoridades.
Inicialmente el fallecido en estos hechos, ocurridos sobre las 9:27 de la noche de este martes en este sector del nororiente de Medellín, no fue identificado porque no le encontraron documentos. Horas más tarde se conoció que se trataba de Sebastián Villa Gil, de 25 años.