La bomba financiera de Air-e: deuda subiría a $3 billones en plena llegada de El Niño

La crisis financiera de Air-e se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, en un momento en que el país ya enfrenta la presión del próximo fenómeno de El Niño
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que la deuda acumulada de la empresa continúa creciendo y podría alcanzar los $3 billones al cierre de 2026, precisamente en momentos en que las plantas térmicas serían fundamentales para respaldar la generación de energía en el país.
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El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, confirmó que actualmente la deuda asciende a $2,3 billones, de los cuales cerca de $1,5 billones corresponden a obligaciones con las plantas térmicas.
“La preparación frente a un posible fenómeno de El Niño exige decisiones oportunas. Garantizar el flujo de recursos hacia las empresas generadoras es indispensable para asegurar la disponibilidad de combustible y la operación confiable del parque térmico, que seguirá siendo un respaldo estratégico para el país”, afirmó Castañeda.