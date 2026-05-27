Paloma dice que “Cepeda y Abelardo son lo mismo” y esto le contestó el abogado

Paloma Valencia dejó de enviar indirectas a Abelardo de la Espriella y lo criticó con nombre propio. Lo hizo este 27 de mayo en una entrevista con Blu Radio, en la que lo equiparó con el candidato del Pacto Histórico. Dijo, entre otras cosas, que “Cepeda y Abelardo son lo mismo”.
Valencia había mantenido una actitud de poca confrontación con De la Espriella. De hecho, en las ocasiones en las que se ha referido a su campaña, de manera más reciente, lo había hecho sin nombrar al candidato, lo que sí hizo en esta entrevista radial y que luego publicó en redes sociales.