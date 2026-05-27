Más de 3.000 muertos y 9.800 heridos en Líbano por bombardeos de Israel desde marzo

Las autoridades libanesas elevaron a 3.270 los muertos y a más de 9.800 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, un balance que no ha parado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.269 personas han muerto, incluidos 126 profesionales sanitarios, y 9.840 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos.

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Esta cifra no incluye la muerte de un militar libanés como resultado de un ataque perpetrado este mismo miércoles por el Ejército israelí en la carretera que conecta los municipios de Kafr Reman y Jardali, ambos en el distrito de Nabatiyé.

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