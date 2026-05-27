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Más de 3.000 muertos y 9.800 heridos en Líbano por bombardeos de Israel desde marzo

El Ministerio de Sanidad libanés confimó que 3.269 personas han muerto, incluidos 126 profesionales sanitarios, y 9.840 han resultado heridas por los bombardeos.

  • Líbano reporta miles de víctimas por ofensiva israelí desde marzo. Foto: Getty
    Líbano reporta miles de víctimas por ofensiva israelí desde marzo. Foto: Getty
Europa Press
hace 58 minutos
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Las autoridades libanesas elevaron a 3.270 los muertos y a más de 9.800 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, un balance que no ha parado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.269 personas han muerto, incluidos 126 profesionales sanitarios, y 9.840 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos.

Entérese: Israel mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh

Esta cifra no incluye la muerte de un militar libanés como resultado de un ataque perpetrado este mismo miércoles por el Ejército israelí en la carretera que conecta los municipios de Kafr Reman y Jardali, ambos en el distrito de Nabatiyé.

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Así lo ha anunciado el Ejército de Líbano en sus redes sociales, poco después de informar del hallazgo del cuerpo de otro soldado, víctima de un bombardeo efectuado en la víspera por Israel contra las inmediaciones de un puesto de control situado en el valle de la Becá, en el este del país.

Israel ha intensificado sus ataques contra el país vecino, dejando solo en la jornada de este martes 26 de mayo, 30 muertos y 41 heridos, principalmente en el sur de Líbano.

Siga leyendo: Irán acusa a EE. UU. de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos

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