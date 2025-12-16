De “cacique” en Tarso a hombre fuerte en filial de ISA y la Cooperativa de los Andes, ¿qué hay tras el poder de Óscar Hurtado?

Óscar de Jesús Hurtado Pérez es descrito como un hombre reservado y de bajo perfil. Quienes lo conocen desde joven lo recuerdan como un político poco dado a la confrontación pública, más inclinado a tejer relaciones en silencio y a avanzar sin hacer ruido. Con ese estilo, pasó de un origen campesino a convertirse en una de las figuras más influyentes de Tarso, su municipio natal, hasta el punto de que hoy su apellido se asocia con poder político y expansión patrimonial. Además, actualmente oficia como codirector de ISA Interchile y contralor de la Cooperativa de Caficultores de los Andes.
Ese temperamento, discreto pero constante, marcó también el ascenso de su familia. En una investigación de EL COLOMBIANO, habitantes de Tarso señalaron que los Hurtado dejaron atrás la vida rural para consolidarse como un clan dominante. Según relataron, en casi cualquier punto del municipio aparecen fincas o lotes vinculados a alguno de los 13 hermanos o a familiares cercanos. A ello se suman otros predios que, aunque no figuran formalmente a su nombre, se atribuyen a ese núcleo familiar.