Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo: su fortuna ya supera los US$600 mil millones

El magnate estadounidense Elon Musk acaba de dar un paso más en su carrera por convertirse en el primer billonario del mundo -tener una riqueza de al menos un billón de dólares- ya que llegó a un patrimonio superior a los US$600 mil millones. El impulso llegó desde SpaceX, su empresa de cohetes, que recientemente lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) que duplicó su valoración: pasó de 400.000 millones de dólares en agosto a cerca de 800.000 millones este mes, según inversionistas citados por Forbes.
Este movimiento disparó la fortuna personal de Musk. Como dueño de aproximadamente el 42% de SpaceX, su patrimonio aumentó en unos 168.000 millones de dólares, llevando su riqueza total a unos 677.000 millones de dólares. Con esa cifra, Musk se convirtió en la primera persona en la historia en superar los 600.000 millones de dólares de patrimonio neto, un umbral que nadie había alcanzado antes.