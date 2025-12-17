x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

No se quede sin cena navideña: tres recetas fáciles para preparar en casa

17 de diciembre de 2025
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

En diciembre ocurren muchas cosas y se celebran muchas fiestas. Por ese motivo, la gente busca en las redes sociales y en los consejos de las abuelas preparaciones que combinen la rapidez, el buen sabor y la facilidad. Con esto en mente, EL COLOMBIANO visitó a Marcela Casas, profesora y coordinadora académica de la escuela de gastronomía Mariano Moreno, para conocer opciones para la cena navideña....

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez

