bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin No se quede sin cena navideña: tres recetas fáciles para preparar en casa

17 de diciembre de 2025

2025-12-17 15:50:28

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

En diciembre ocurren muchas cosas y se celebran muchas fiestas. Por ese motivo, la gente busca en las redes sociales y en los consejos de las abuelas preparaciones que combinen la rapidez, el buen sabor y la facilidad. Con esto en mente, EL COLOMBIANO visitó a Marcela Casas, profesora y coordinadora académica de la escuela de gastronomía Mariano Moreno, para conocer opciones para la cena navideña....