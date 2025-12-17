¿Boletas para el Mundial 2026 más caras que para los espectáculos del Super Bowl y las finales de la NBA?

Una boleta que vale más que ver a Beyoncé en vivo, más que una noche histórica en la NBA, y que empieza a codearse con los precios del Super Bowl, en partidos de fase de grupos, no es una noticia que tiene muy felices a los hinchas del fútbol. No es una exageración, ni un juego de palabras, ese es el nuevo estándar de la boletería del Mundial 2026.
Lo que antes parecía reservado para una final irrepetible hoy aparece en partidos que, al menos en el calendario, todavía no definen campeones ni escenas donde se levante el trofeo.
La Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá avanza con una promesa deportiva gigante, pero con una factura que dejó a millones de aficionados sin posibilidad de ir o con deudas impagables. Aquí le contamos cómo los precios del Mundial se comparan e incluso superan, a los de otros grandes eventos como el Super Bowl, y las finales de la NBA y la MLB.