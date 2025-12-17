No se enrede con la cena navideña: recetas sencillas y rápidas

En diciembre ocurren muchas cosas y se celebran muchas fiestas. Por ese motivo, la gente busca en las redes sociales y en los consejos de las abuelas preparaciones que combinen la rapidez, el buen sabor y la facilidad. Con esto en mente, EL COLOMBIANO visitó a Marcela Casas, profesora y coordinadora académica de la escuela de gastronomía Mariano Moreno, para conocer opciones para la cena navideña.

La primera preparación es el arroz navideño. Sus ingredientes son arroz, agua, sal, aceite, arándanos secos, perejil, almendras o nueces y pasta cabello de ángel. El proceso comienza con la elaboración de un arroz blanco suelto. Para ello se pone a calentar el agua y, cuando hierva, se agregan el arroz, la sal y el aceite. Se deja cocinar hasta que el arroz empiece a secarse; en ese momento se baja el fuego y se tapa la olla hasta completar la cocción. De manera paralela, la pasta cabello de ángel se tuesta en una sartén hasta que tome un color dorado. Una vez lista, se incorpora al arroz ya cocido y se revuelve para integrarla. Al final se agregan las nueces o almendras troceadas, los arándanos secos y el perejil finamente picado, mezclando todo antes de servir.

La segunda preparación es una salsa de ciruelas. Los ingredientes son ciruelas pasas sin semilla, vino blanco, crema de leche, azúcar, sal y pimienta. Desde el día anterior, las ciruelas se ponen a remojar en el vino blanco. Al día siguiente se llevan a una olla junto con el mismo vino y se calientan, ayudándose con una cuchara para triturarlas hasta obtener una textura similar a un puré. Cuando las ciruelas estén completamente deshechas, se agrega la crema de leche, el azúcar, la sal y la pimienta. El azúcar se incorpora poco a poco para equilibrar la acidez del vino, probando durante el proceso hasta alcanzar el punto deseado.

La tercera preparación corresponde a un postre de natilla. Los ingredientes son natilla de caja, leche, crema de leche, arequipe y frutas a elección, como frutos rojos u otras disponibles. La natilla se diluye en la mitad de la leche. Luego se pone el resto de la leche a calentar y se incorporan ambas mezclas, revolviendo de forma constante para evitar grumos o que se pegue. Cuando la natilla alcance la consistencia deseada, se añade una cucharada grande de arequipe y aproximadamente 200 mililitros de crema de leche, mezclando hasta homogenizar. El resultado es un postre blando y cuchareable, que se sirve con frutas frescas y se espolvorea con azúcar.