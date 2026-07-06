Juez ordenó cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por caso relacionado al presunto acoso en RTVC, ¿qué pasó?

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá impuso una sanción por desacato a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, al concluir que incumplió una orden judicial que le exigía responder de fondo un derecho de petición relacionado con presuntos casos de acoso y violencia de género en el canal estatal RTVC.
La decisión quedó consignada en un documento judicial en el que el despacho determinó que no se dio cumplimiento a una tutela previamente concedida, pese a los requerimientos realizados durante el trámite.
El proceso tuvo origen en una acción de tutela presentada para garantizar la respuesta a una solicitud radicada por Katherine Miranda, representante a la Cámara, quien pidió información relacionada con presuntas situaciones de acoso y violencia de género en RTVC.
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De acuerdo con la providencia, la orden judicial exigía emitir una respuesta de fondo a la petición. Sin embargo, tras varios requerimientos, el juzgado concluyó que la decisión no fue acatada.
El despacho señaló que la entidad incurrió en una conducta “renuente y dilatoria ante la protección de derechos fundamentales”, razón por la cual resolvió imponer la sanción por desacato.