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“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella

El presidente electo ya está coordinando el proceso de empalme con el gobierno saliente del mandatario Gustavo Petro, a quien ha dirigido cuestionamientos sobre las finanzas públicas y otros asuntos que “no concuerdan”.

  • Abelardo De la Espriella hizo una alocución para hablar del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. FOTO: Captura de video @ABDELAESPRIELLA
    Abelardo De la Espriella hizo una alocución para hablar del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. FOTO: Captura de video @ABDELAESPRIELLA
El Colombiano
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hace 4 horas
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Abelardo De la Espriella realizó en la noche del domingo 5 de julio su segunda alocución como presidente electo de Colombia. El “Tigre”, como se hizo llamar durante su campaña política, ha estado liderando el proceso de empalme con el gobierno saliente del mandatario Gustavo Petro.

Para ello, designó como coordinador al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien ya se ha reunido con algunos ministros para adelantar las gestiones correspondientes previas a la posesión del 7 de agosto. Sin embargo, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño se ha mostrado inconforme por los hallazgos que ha hecho a medida que conoce en qué estado recibirá la administración de la Nación.

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De la Espriella señaló que en este momento existen varias alertas, entre ellas la fiscal, pues considera que hay diferencias entre las cifras presentadas por el Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la deuda y el déficit, lo que para él genera “serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas”. “Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, afirmó.

El presidente de derecha expresó a todo esto “se suman las obligaciones futuras derivadas del aumento del Sistema General de Participaciones, los impactos de la reforma pensional y laboral, además de la crisis de la salud”.

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También le pidió a su recién designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que le informe si las finanzas públicas están más deterioradas de lo que el gobierno de Gustavo Petro ha informado al país. “De ser así, el próximo gobierno podría recibir un Estado con menos recursos para educación, seguridad, infraestructura y todos los programas sociales”.

“Al gobierno de Petro hay que recibirlo con beneficio de inventario. Ese gobierno no es amante de la verdad y, en el término de la distancia, los colombianos conocerán el verdadero estado de las finanzas públicas”, añadió.

Abelardo De la Espriella también cuestionó el programa de la denominada “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como “impunidad total”. “El gobierno saliente creó una red de acuerdos con grupos armados, que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, ceses al fuego y compromisos con el régimen de Nicolás Maduro”, concluyó.

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Preguntas y respuestas

¿Qué es el proceso de empalme entre gobiernos?
Es la etapa en la que el gobierno saliente entrega información administrativa, financiera y operativa al gobierno entrante para garantizar una transición institucional ordenada.
¿Qué alertas mencionó Abelardo de la Espriella?
El presidente electo afirmó que existen dudas sobre el estado de las finanzas públicas, el sistema de salud y las obligaciones fiscales que recibirá el próximo gobierno.
¿Quién coordina el empalme del nuevo gobierno?
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue designado para coordinar el proceso de transición con los ministerios y demás entidades del Estado.
¿Cuándo asumirá la Presidencia Abelardo de la Espriella?
La posesión presidencial está prevista para el 7 de agosto de 2026.
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