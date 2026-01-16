Millicom lanza OPA por Movistar Colombia para tomar hasta el 68% de la compañía

Milicom Colombia Holding S.A.S. presentó una oferta pública de adquisición, OPA, para comprar acciones ordinarios de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIB (Coltel), compañía conocida comercialmente como Movistar Colombia y listada en la Bolsa de Valores de Colombia. La oferta contempla la compra de entre 1.864 millones y 2.330 millones de acciones, equivalentes a una participación mínima del 54,68% y máxima del 68,35% del capital en circulación de la compañía. El precio ofrecido es de US$0,0932 por acción, pagaderos en efectivo. Los accionistas podrán elegir recibir el pago en pesos colombianos o en dólares, y optar entre pago de contado o una modalidad a plazo que contempla desembolsos parciales en los dos años siguientes a la adjudicación.

La operación representa un paso clave en el proceso de reorganización accionaria de Colombia Telecomunicaciones y quedará sujeta al resultado del período de aceptaciones y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Detalles de la OPA