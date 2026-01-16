x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Millicom lanza OPA por Movistar Colombia para tomar hasta el 68% de la compañía

La multinacional Millicom busca adquirir hasta 2.330 millones de acciones de Colombia Telecomunicaciones, equivalentes a más de dos tercios del capital en circulación, mediante una oferta pagadera en efectivo.

  • Los accionistas podrán recibir el pago en pesos o dólares y elegir entre contado o modalidad a plazo. FOTOS: CORTESÍA
    Los accionistas podrán recibir el pago en pesos o dólares y elegir entre contado o modalidad a plazo. FOTOS: CORTESÍA
Diario La República
hace 6 horas
bookmark

Milicom Colombia Holding S.A.S. presentó una oferta pública de adquisición, OPA, para comprar acciones ordinarios de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIB (Coltel), compañía conocida comercialmente como Movistar Colombia y listada en la Bolsa de Valores de Colombia.

La oferta contempla la compra de entre 1.864 millones y 2.330 millones de acciones, equivalentes a una participación mínima del 54,68% y máxima del 68,35% del capital en circulación de la compañía.

El precio ofrecido es de US$0,0932 por acción, pagaderos en efectivo. Los accionistas podrán elegir recibir el pago en pesos colombianos o en dólares, y optar entre pago de contado o una modalidad a plazo que contempla desembolsos parciales en los dos años siguientes a la adjudicación.

La operación representa un paso clave en el proceso de reorganización accionaria de Colombia Telecomunicaciones y quedará sujeta al resultado del período de aceptaciones y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Le puede interesar: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Detalles de la OPA

La alternativa de pago a plazo permite recibir 78,75% del valor de la acción en T+3, mientras que 21,25% restante se cancelará en dos cuotas anuales iguales, pagaderas en el primer y segundo aniversario de la fecha de liquidación bursátil. La transferencia de la totalidad de las acciones al oferente se realizará una vez efectuado el primer pago, quedando el saldo financiado bajo responsabilidad directa de Millicom.

Millicom aclaró que, al momento de la presentación del aviso, no es beneficiario real de acciones de Colombia Telecomunicaciones. La operación se formula en cumplimiento de un preacuerdo con Telefónica Hispanoamérica y se rige por las normas del Decreto 2555 de 2010, el reglamento de la BVC y el instructivo operativo que se expida para la OPA.

Como respaldo de la transacción, el oferente constituyó una garantía equivalente a 30% del valor máximo de la oferta, por un monto de US$65,17 millones, calculado con una tasa de cambio promedio de $3.801,18 por dólar. La garantía estará vigente hasta que se cumpla íntegramente la operación y asegura el pago de las acciones adjudicadas.

Lea más: Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas?

Temas recomendados

Economía
Negocios
Une - Millicom
Movistar
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida