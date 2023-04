“No entiendo por qué los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva”: Petro El presidente Gustavo Petro cuestionó que los trabajadores de Ecopetrol no hagan parte de su junta directiva y no participen en la toma de decisiones de la empresa.

En la pasada Asamblea de Accionistas de Ecopetrol se acordó entregar a los accionistas un total de $24,38 billones en dividendos, de los cuales $21,57 billones serán para la Nación, como socio mayoritario de la compañía. Foto: Archivo