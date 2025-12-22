Confirmado: Washington Aguerre no seguirá en el DIM para 2026, ¿quién lo reemplazará?

El arquero uruguayo Washington Aguerre no seguirá en el DIM para 2026. Así lo confirmó el cuadro rojo este lunes 22 de diciembre. Aún no hay confirmación, pero se especula con que el futbolista charrúa volvería a Peñarol, equipo en el que jugó antes de venir a nuestro país.
La salida de Aguerre será sensible para el DIM de cara al próximo año, donde jugarán fase previa de Copa Libertadores. El guardameta charrúa fue uno de los mejores fichajes –junto al argentino Francisco Fydriszewski–, que hizo Medellín para el 2025. Su llegada se dio en enero de este año, después de haber sido elegido mejor arquero de la Copa Libertadores en 2024 por la actuación que cumplió con Peñarol.