Salario mínimo 2026: qué bienes y servicios subirán y cuáles se ajustarán con la inflación

El incremento del salario mínimo no solo impacta a los trabajadores, sino que también repercute en diversos costos asociados a vivienda, seguridad social y algunos servicios. Con el ajuste de 2026 aún por definirse, es importante que los ciudadanos sepan qué gastos podrían aumentar automáticamente y cuáles permanecerán ligados a la inflación.
En Colombia existe un mecanismo conocido como “indexación”, que ajusta ciertos cobros, como multas, peajes o arriendos, en la misma proporción que el salario mínimo. Sin embargo, en los últimos años se ha impulsado que la mayoría de estos pagos solo se actualicen según la inflación (IPC) o la Unidad de Valor Tributario, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por ello, quienes pagan arriendo, cuotas de administración o créditos suelen preguntarse qué bienes y servicios se verán directamente afectados por el aumento y cuáles seguirán vinculados únicamente al IPC.
Para facilitar la planificación de las finanzas de enero, a continuación explicamos qué conceptos subirán con el nuevo salario mínimo y cuáles con la inflación.