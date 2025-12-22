Banco de Bogotá responde a movidas de Bancolombia y Davivienda y acuerda comprar la banca minorista de Itaú

Tras la creación del Grupo Cibest por parte de Bancolombia y la integración de Davivienda y Socotiabank, el año cierra con una nueva movida en el sector financiero. El Banco de Bogotá anunció un acuerdo para adquirir el portafolio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. Podría interesarle: Así es Davibank, la nueva marca con la que Davivienda Group refuerza su transformación tecnológica Esta operación estratégica le permitirá a la entidad colombiana absorber el negocio de personas naturales, fortaleciendo su escala en segmentos críticos como los créditos de consumo y la financiación de vivienda, según se explicó.

Entre otras cifras, la transacción abarca la transferencia de aproximadamente 267.000 clientes, quienes representan activos y pasivos de gran relevancia para el sistema bancario regional. Además, se estima que la compra integra cerca de $6,5 billones en cartera de créditos y aproximadamente $4,1 billones en depósitos, una vez se cuente con el aval de los reguladores.

¿Cuánto crecerá Banco de Bogotá con este negocio?

Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo, un 2,6% en el segmento de vivienda y otro 1,7% en los depósitos de personas naturales. Encuentre: Grupo Cibest acuerda la venta de Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán César Prado, presidente del Banco de Bogotá, destacó que la integración es un paso fundamental en la estrategia corporativa para mejorar la competitividad en el mercado de personas naturales. Por el lado de Itaú Colombia, la venta de su banca minorista responde a un giro estratégico que busca priorizar su operación en el segmento corporativo y de tesorería. Bajo esta nueva visión –explicó–, enfocará sus esfuerzos en Itaú Corporate, atendiendo a personas jurídicas, y potenciará sus filiales de comisionista de bolsa y fiduciaria tanto en Colombia como en Panamá. Lea más: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias a octubre

¿Qué pasará con Itaú y sus clientes en Colombia?