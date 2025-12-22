Banco de Bogotá responde a movidas de Bancolombia y Davivienda y acuerda comprar la banca minorista de Itaú

Tras la creación del Grupo Cibest por parte de Bancolombia y la integración de Davivienda y Socotiabank, el año cierra con una nueva movida en el sector financiero. El Banco de Bogotá anunció un acuerdo para adquirir el portafolio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá.
Esta operación estratégica le permitirá a la entidad colombiana absorber el negocio de personas naturales, fortaleciendo su escala en segmentos críticos como los créditos de consumo y la financiación de vivienda, según se explicó.