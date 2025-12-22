Defensoría del Pueblo emitió alerta por situación de seguridad en Briceño

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los organismos de seguridad para fortalecer su presencia en Briceño y estabilizar la crisis de seguridad que se vive en ese municipio del Norte de Antioquia. El ente reiteró su consternación por el recrudecimiento en las confrontaciones entre varias estructuras armadas con presencia en esa zona, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y una nueva agrupación que se hace conocer como Los Cabuyos. Le puede interesar: Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad En días recientes, la Defensoría denunció que por cuenta del accionar precisamente de este último grupo murió violentamente una niña de 13 años, un hombre y otra mujer resultó herida.

"Lamentamos la muerte violenta de una niña de 13 años y un hombre, así como las heridas causadas a una mujer. Estos hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar Guerrillas Campesinas Los Cabuyos", señaló ese ente del Ministerio Público. "Este hecho se enmarca en el riesgo de inminencia advertido en la Alerta Temprana No. 019-25, emitida en noviembre pasado para el municipio de Briceño. Allí se recomendaron medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias Yeferson Martínez, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo (EGC)", añadieron. En su pronunciamiento la Defensoría recordó que desde octubre pasado, el Norte antioqueño atraviesa una emergencia humanitaria, en la que un millar de familias de 25 veredas han tenido que huir de sus hogares por culpa de la violencia.