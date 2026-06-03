Nike revoluciona el Mundial 2026 con siete colaboraciones entre fútbol y moda

El Mundial de fútbol siempre fue mucho más que un torneo deportivo. Pero en 2026, Nike decidió llevar esa verdad a su máxima expresión.
La marca lanzó oficialmente la colección cápsula “X2”, un proyecto sin precedentes en la historia del fútbol que reúne a siete federaciones nacionales, siete diseñadores o marcas de moda, entre el streetwear, el lujo y la cultura pop; y siete organizaciones juveniles comunitarias.
El resultado es un catálogo que compite tanto con otras camisetas deportivas como con las colecciones de las semanas de la moda de París y Milán.
La colección estará disponible en tiendas de colaboradores y federaciones el 11 de junio, llegará a Dover Street Market el 13 de junio y se lanzará mundialmente en Nike SNKRS el 16 de junio.
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