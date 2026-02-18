Nequi anuncia suspensiones parciales algunos días de febrero por mantenimientos, ¿qué se sabe?

Bancolombia realizará un mantenimiento programado en la madrugada del sábado 21 al domingo 22 de febrero de 2026, lo que generará una suspensión temporal de algunos servicios en Nequi.

De acuerdo con una notificación publicada por la billetera digital en sus plataformas, la afectación se presentará entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. de ese domingo. Nequi precisó que la interrupción será parcial y que la aplicación continuará operando en sus funciones básicas.

La suspensión impactará especialmente los servicios que funcionan de manera conjunta con Bancolombia, como los envíos de dinero desde Nequi hacia cuentas del banco y los pagos con código QR asociados a esa entidad. La plataforma enfatizó que la medida busca permitir el mantenimiento técnico sin comprometer la operación general del servicio.