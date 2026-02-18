x

Nequi anuncia suspensiones parciales algunos días de febrero por mantenimientos, ¿qué se sabe?

Usuarios tendrán interrupciones nocturnas y en las madrugadas, en transferencias y acceso a la app por trabajos técnicos programados esta semana.

  Usuarios tendrán interrupciones nocturnas y en las madrugadas, en transferencias y acceso a la app por trabajos técnicos programados esta semana. FOTO EL COLOMBIANO.
    Usuarios tendrán interrupciones nocturnas y en las madrugadas, en transferencias y acceso a la app por trabajos técnicos programados esta semana. FOTO EL COLOMBIANO.
  • El sábado, 21 de febrero, Nequi presentaría fallas en algunas funciones. FOTO PANTALLAZO
    El sábado, 21 de febrero, Nequi presentaría fallas en algunas funciones. FOTO PANTALLAZO
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Bancolombia realizará un mantenimiento programado en la madrugada del sábado 21 al domingo 22 de febrero de 2026, lo que generará una suspensión temporal de algunos servicios en Nequi.

De acuerdo con una notificación publicada por la billetera digital en sus plataformas, la afectación se presentará entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. de ese domingo. Nequi precisó que la interrupción será parcial y que la aplicación continuará operando en sus funciones básicas.

Entérese: Caída de Nequi: esto es lo que se sabe de las intermitencias presentadas en la aplicación

La suspensión impactará especialmente los servicios que funcionan de manera conjunta con Bancolombia, como los envíos de dinero desde Nequi hacia cuentas del banco y los pagos con código QR asociados a esa entidad. La plataforma enfatizó que la medida busca permitir el mantenimiento técnico sin comprometer la operación general del servicio.

El sábado, 21 de febrero, Nequi presentaría fallas en algunas funciones. FOTO PANTALLAZO
El sábado, 21 de febrero, Nequi presentaría fallas en algunas funciones. FOTO PANTALLAZO

Durante ese periodo, los usuarios podrán ingresar a la aplicación, realizar envíos entre cuentas Nequi, hacer retiros en cajeros de Bancolombia y utilizar los servicios que aparezcan habilitados, mientras un mensaje fijo informará sobre la ventana de mantenimiento.

Nequi también hará mantenimiento propio el 25 y 26 de febrero

Además del ajuste técnico de Bancolombia, Nequi informó que en las madrugadas del 25 y 26 de febrero, entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m., su propio equipo realizará un mantenimiento en la plataforma.

En ese lapso, los usuarios no podrán acceder a la aplicación. Sin embargo, las personas sí podrán efectuar pagos utilizando la tarjeta del neobanco, lo que permitirá mantener transacciones básicas mientras se desarrollan los trabajos técnicos.

Nequi añadió recientemente una función que permite recuperar el dinero enviado por error desde la aplicación, una herramienta orientada a mejorar la experiencia de los usuarios y reducir inconvenientes en transferencias equivocadas.

La compañía reiteró que los mantenimientos se programan en horas de la madrugada con el fin de minimizar el impacto en el uso cotidiano de la billetera digital. Tanto la intervención de Bancolombia como la propia actualización técnica de Nequi responden a ajustes operativos planificados.

Le puede gustar: ¿Envió plata por error en Nequi? Así funciona la opción para recuperarla

Bloque de preguntas y respuestas

¿Nequi estará caído el 21 de febrero?
No completamente. Solo algunos servicios vinculados a Bancolombia estarán suspendidos entre las 10:30 p. m. y 3:30 a. m.
¿Podré enviar dinero a Bancolombia?
No durante la ventana de mantenimiento del 21 al 22 de febrero.
¿Nequi cerrará el 25 y 26 de febrero?
Sí, en la madrugada (3:00 a. m. a 5:00 a. m.) no se podrá ingresar a la aplicación.

Temas recomendados

Economía
Sistema financiero
Bancolombia
Nequi
Dinero
Plataformas digitales
Mantenimiento
Plata
Colombia
