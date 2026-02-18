Emilio Aristizábal salió de Nacional: es nuevo jugador de Toronto FC

Emilio Aristizábal finalmente no jugará en Atlético Nacional esta temporada.

El delantero de 20 años e hijo del recordado goleador Víctor Hugo Aristizábal es nuevo jugador del Toronto F.C. de la Major League Soccer luego de ser cedido por el elenco antioqueño.

Este será el tercer club que represente el joven jugador, quien debutó profesionalmente en Nacional en 2023 y luego adquirió gran experiencia en Fortaleza, en el que marcó 12 goles en 36 partidos.

Así mismo, el atacante actuó en tres partidos y fue inicialista en una oportunidad con la Selección Colombia durante el Mundial Sub-20 en Chile-2025.