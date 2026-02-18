x

Audiencia de Maduro en EE. UU. fue reprogramada, ¿para cuándo quedó fijada?

La audiencia del líder del régimen venezolano estaba programada inicialmente para el 17 de marzo en una corte federal de Nueva York.

  • Reprogramaron la segunda audiencia de Nicolás Maduro en una corte de Nueva York, Estados Unidos. FOTO: AFP
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La justicia estadounidense postergó la segunda audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega “problemas de planificación y logística”, sin especificar más detalles. Por tal motivo, la audiencia pasó del 17 al 26 de marzo de 2026 y será a las 11:00 a. m. (hora de Nueva York).

Lea también: Justicia argentina pidió a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

Los movimientos de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado al tanto del gobierno venezolano desde la captura de Nicolás Maduro. Precisamente, recibió en Caracas este martes al primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para una visita oficial en momentos de fuerte presión de Washington.

Catar ha fungido durante años como un mediador clave en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones están rotas desde 2019.

El primer ministro “se encuentra en una visita oficial a nuestro país con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales”, indicó Gil en la plataforma Telegram. El canciller lo recibió a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Entérese: Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU.

La televisión estatal mostró imágenes de su llegada y aseguró que este viaje se enmarca en una agenda de “diplomacia de paz” que impulsa la presidenta encargada, sin dar mayores detalles.

Tras la caída de Maduro, Estados Unidos ha dicho estar a cargo de este país, que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno de Rodríguez.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), por lo que el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Asimismo, Doha ha sido actor clave en varios procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, donde oenegés denuncian que aún quedan más de 600 detenidos arbitrariamente.

Rodríguez agradeció el 8 de enero a Catar, junto con España y Brasil, por sus gestiones para mediar en un “número importante” de liberaciones. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y los presos políticos que salen de prisión quedan sometidos a libertad condicional. La Asamblea Nacional de Venezuela debate una ley de amnistía, que será sometida a votación este jueves.

Siga leyendo: ¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

