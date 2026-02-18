Hasta $50 millones de recompensa para quienes delaten compra de votos en las elecciones

Con una recompensa de hasta $50 millones de pesos, el Gobierno Nacional lanzó una estrategia para combatir los delitos electorales en los próximos comicios legislativos y presidenciales.

La decisión fue tomada en un Consejo de Seguridad y Paz, indicó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “El Gobierno Nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales”, expresó en la red social X.

Entre los delitos a perseguir, más allá de la compra de votos, están el constreñimiento al votante (mediante amenazas y violencia), la suplantación, el fraude, el voto ilegal y en general la corrupción electoral, que abunda en algunos territorios del país.