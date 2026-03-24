Consejo Gremial pide suspender el nuevo impuesto al patrimonio para evitar “un deterioro económico sin precedentes”

Falta tan solo una semana para que las empresas tengan que pagar ante la Dian el impuesto al patrimonio que estableció el Gobierno Nacional, tras decretar una emergencia económica para conseguir recursos, y atender los desastres de la ola invernal. Sin embargo, desde el sector empresarial se vaticina que el nuevo gravamen ocasionará un deterioro económico “sin precedentes”.
Así lo explicó la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez. A través de su cuenta en X, la dirigente gremial afirmó que, de mantenerse el tributo para personas jurídicas contemplado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”.
En su concepto, esto afectará las cajas de las compañías porque el tributo no responde a un recaudo eficiente, sino que representa un intento de “asfixiar al tejido productivo”.
Gutiérrez sostuvo que gravar el patrimonio corporativo castiga directamente a las empresas por haber invertido en el país, afectando especialmente a un sector que genera más de 3 millones de empleos formales.