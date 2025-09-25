Colombia registró en 2024 solo 453.901 nacimientos, la cifra más baja en diez años: ¿cuáles son las causas?

Las cifras de Estadísticas Vitales (EEVV) del Dane, que presentaron hoy, revelaron que el país enfrenta un fuerte descenso demográfico.
En 2024 se reportaron 453.901 nacidos vivos, lo que representa una reducción del 12% frente a 2023. Si se compara con 2015, el retroceso es aún más drástico: 207.098 nacimientos menos, es decir, una caída del 31,3%.
En 2025, las cifras preliminares de enero a julio muestran una disminución de 6,6% frente al mismo periodo de 2024. Aunque el ritmo sigue a la baja, la caída es menos pronunciada que en 2023 (-9,1%) y 2024 (-13,7%).