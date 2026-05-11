Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ordenan captura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas con menores de edad

La presidenta del tribunal, la jueza Rosmery Ruiz, ratificó la vigencia de la orden de captura y el arraigo contra los acusados.

  • Expresidente Evo Morales. Foto: AFP
    Expresidente Evo Morales. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La justicia boliviana ordenó este lunes la detención del expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara al juicio oral instalado en su contra en el departamento de Tarija.

Un tribunal declaró en rebeldía al exmandatario, investigado por el presunto delito de trata agravada de menores.

La audiencia comenzó a las 8:00 de la mañana en la ciudad de Tarija, al sur del país; sin embargo, ni Morales ni sus abogados acudieron ante las autoridades judiciales.

La presidenta del tribunal, la jueza Rosmery Ruiz, ratificó la vigencia de la orden de aprehensión y el arraigo contra los acusados.

Lea también: Choques entre la Policía y partidarios de Evo Morales dejan cinco muertos en Bolivia

La defensa de Morales ya había anticipado que el expresidente (22 de enero de 2006 hasta su renuncia el 10 de noviembre de 2019) no asistiría a la audiencia.

Tras la decisión judicial, el equipo jurídico anunció que asumirá acciones legales y presentará reclamos ante instancias internacionales.

La acusación sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente, con quien tuvo una hija durante su gestión presidencial.

Le puede interesar: Gobierno de Bolivía denunció al expresidente Evo Morales por terrorismo, ¿qué pasó?

El Ministerio Público prevé presentar pruebas y testimonios durante la etapa oral del proceso.

En las afueras del tribunal se registraron restricciones de acceso, mientras efectivos policiales impidieron el ingreso de personas a la sala donde se desarrolló la audiencia. Por su parte, la Fiscalía desplazó una comisión especial de funcionarios judiciales a Tarija para respaldar la acusación.

Días antes del inicio del juicio, el fiscal general Roger Mariaca señaló que el tribunal deberá definir si corresponde una absolución o una condena dentro del proceso penal.

Los abogados de Morales argumentan que no fue notificado correctamente (exigiendo notificación presencial en lugar de edictos digitales, lo cual fue desestimado por el tribunal).

Además, sostienen que el proceso es una “persecución política” orquestada por el actual gobierno de Luis Arce con el objetivo de inhabilitar a Morales e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

No se pierda: Tres policías murieron en choques con seguidores de Evo Morales en bloqueos en Bolivia

La investigación sostiene que los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de supuestas prebendas y beneficios políticos otorgados por el entonces presidente. La madre de la joven se encuentra actualmente prófuga en Argentina.

El expediente se abrió inicialmente en 2020, tras filtrarse imágenes y conversaciones. Sin embargo, el caso fue archivado cuando Luis Arce (exministro de Economía de Morales) asumió la presidencia. El proceso se reabrió en 2024 en medio de la ruptura política entre Arce y Morales.

Para evitar la ejecución de la orden de captura, Evo Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, específicamente en la región cocalera del Chapare, su principal bastión político y sindical.

No se pierda: En vilo situación judicial de Evo Morales: ¿será o no enviado a la cárcel?

Sus seguidores mantienen la zona fuertemente custodiada e impiden el ingreso de las autoridades, advirtiendo que cualquier intento de detener al exmandatario desataría un grave estallido social en el país.

El mandato presidencial de Morales

Evo Morales fue presidente de Bolivia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Con casi 14 años en el cargo, es el mandatario que más tiempo ha gobernado el país de forma continua.

Fue el primer presidente de origen indígena en la historia de Bolivia e impulsó la Asamblea Constituyente que derivó en la Constitución de 2009, transformando la antigua República en el Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo a las 36 naciones indígenas del país.

Su medida más cuestionada fue la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. Su presidencia culminó de manera abrupta y conflictiva.

Tras forzar su candidatura a un cuarto mandato (desconociendo un referéndum previo) y en medio de unas elecciones denunciadas por fraude, renunció bajo presión social, un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas, partiendo al exilio.

También le puede interesar: Evo Morales está bajo custodia de campesinos cocaleros ante posible arresto

Temas recomendados

Crímen organizado
Trata de personas
Internacional
Justicia
Tribunal Superior
Menores de edad
Fiscalía
Tráfico sexual
Policía Nacional
Argentina
Bolivia
Chile
Perú
Evo Morales
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos