Ordenan captura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas con menores de edad

La justicia boliviana ordenó este lunes la detención del expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara al juicio oral instalado en su contra en el departamento de Tarija.

Un tribunal declaró en rebeldía al exmandatario, investigado por el presunto delito de trata agravada de menores.

La audiencia comenzó a las 8:00 de la mañana en la ciudad de Tarija, al sur del país; sin embargo, ni Morales ni sus abogados acudieron ante las autoridades judiciales.

La presidenta del tribunal, la jueza Rosmery Ruiz, ratificó la vigencia de la orden de aprehensión y el arraigo contra los acusados.

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La defensa de Morales ya había anticipado que el expresidente (22 de enero de 2006 hasta su renuncia el 10 de noviembre de 2019) no asistiría a la audiencia.

Tras la decisión judicial, el equipo jurídico anunció que asumirá acciones legales y presentará reclamos ante instancias internacionales.

La acusación sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente, con quien tuvo una hija durante su gestión presidencial.

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El Ministerio Público prevé presentar pruebas y testimonios durante la etapa oral del proceso.

En las afueras del tribunal se registraron restricciones de acceso, mientras efectivos policiales impidieron el ingreso de personas a la sala donde se desarrolló la audiencia. Por su parte, la Fiscalía desplazó una comisión especial de funcionarios judiciales a Tarija para respaldar la acusación.

Días antes del inicio del juicio, el fiscal general Roger Mariaca señaló que el tribunal deberá definir si corresponde una absolución o una condena dentro del proceso penal.

Los abogados de Morales argumentan que no fue notificado correctamente (exigiendo notificación presencial en lugar de edictos digitales, lo cual fue desestimado por el tribunal).

Además, sostienen que el proceso es una “persecución política” orquestada por el actual gobierno de Luis Arce con el objetivo de inhabilitar a Morales e impedir su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

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La investigación sostiene que los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de supuestas prebendas y beneficios políticos otorgados por el entonces presidente. La madre de la joven se encuentra actualmente prófuga en Argentina.

El expediente se abrió inicialmente en 2020, tras filtrarse imágenes y conversaciones. Sin embargo, el caso fue archivado cuando Luis Arce (exministro de Economía de Morales) asumió la presidencia. El proceso se reabrió en 2024 en medio de la ruptura política entre Arce y Morales.

Para evitar la ejecución de la orden de captura, Evo Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, específicamente en la región cocalera del Chapare, su principal bastión político y sindical.

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Sus seguidores mantienen la zona fuertemente custodiada e impiden el ingreso de las autoridades, advirtiendo que cualquier intento de detener al exmandatario desataría un grave estallido social en el país.