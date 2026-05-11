Así es el mayor mapa 3D del universo: cuestiona lo que se sabe sobre la energía oscura

Un instrumento con 5.000 detectores de fibra óptica construyó el más enorme mapa tridimensional del universo.
El Instrumento Espectroscópico para el Estudio de la Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés) está instalado en el telescopio Mayall del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona (EE.UU.) y registró más de 47 millones de galaxias y cuásares, y cerca de 20 millones de estrellas; esto es más de seis veces el número de objetos cósmicos que habían acumulado todas las mediciones anteriores juntas.