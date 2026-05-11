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Harían auditoría forense a Savia Salud cuando la reciban de manos del Gobierno Nacional: “está quebrada”

El alcalde de Medellín anunció que esta EPS la devuelven en una delicada situación financiera y que después de esta evaluación comenzaría a proceder por el daño realizado durante la intervención.

  • Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Comfama buscarán tener claridad sobre cómo reciben a Savia Salud de manos del Gobierno Nacional. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Comfama buscarán tener claridad sobre cómo reciben a Savia Salud de manos del Gobierno Nacional. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara la finalización de la intervención de Savia Salud por parte del Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que empezarán con una auditoría forense para saber el verdadero estado de esta institución tras tres años de este proceso.

“No tenemos claro cuáles son las condiciones en las que recibimos Savia Salud. Tenemos claro que es un desastre absoluto lo que estamos recibiendo, que está quebrada, que debe en el sistema, que las deudas son muy grandes y que cayeron los indicadores desde que la intervinieron”, dijo el mandatario.

En conjunto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el mandatario dará a conocer en próximos días todos los procesos que se harán con la auditoría forense y establecer el manejo que se le daría a la información hallada.

Entérese: Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud

Actualmente, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, socias de esta EPS, se encuentran en un proceso de empalme con la Superintendencias de Salud para recibir los activos y las deudas que tiene tras la finalización de este proceso que comenzó en 2023 y que finalizó el 24 de abril mediante la vía judicial.

Cabe recordar que esta EPS, con prioridad para el régimen subsidiado, fue intervenida en 2023 por la Superintendencia, y según el tribunal se hizo sin cumplir los requisitos necesarios para hacerlo, puesto que nunca se comprobó que los problemas económicos no estuvieran fundamentados por irregularidades dentro de la entidad.

Pero, de acuerdo con los primeros análisis realizados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570.000 millones de pesos en 2022, antes de la intervención, a más de 1,5 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 264% de la deuda durante el periodo de la intervención de la Supersalud.

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“La intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó”, señaló el mandatario departamental. A su vez, el alcalde Gutiérrez dijo el día que se anunció el fin de la intervención que “desde el primer día lo dijimos: Se tomaron SaviaSalud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla”.

La auditoría forense a esta entidad se hará contra la Supersalud, entidad que tiene como superintendente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre quien llovieron críticas por su nombramiento, en medio de los escándalos de corrupción cuando estuvo a cargo de la ciudad entre 2020 y 2023.

“No solo se conformaron casi que con robarse esas EPS, que las intervinieron a la brava y a la berraca, y las quebraron y las dejaron en peor condición, sino que ahora, mire, la retada que le meten a Antioquia y al país nombrando a los que se robaron a Medellín en la Superintendencia de Salud”, señaló Gutiérrez.

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