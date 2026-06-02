Las 10 multilatinas más grandes de América Latina que se expanden, según el BID

Brasil y México dominan el ranking de las empresas latinoamericanas más internacionalizadas del mundo. Pero hay una sorpresa: Colombia aparece no solo como emisora de inversión, sino como uno de los tres países que más recibe filiales de estas compañías.
Eso lo revela el informe “Multilatinas en Movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó 156 empresas cotizantes de 15 países de la región. Es, hasta ahora, una de las radiografías más completas del fenómeno multilatina.
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