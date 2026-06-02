Las 10 multilatinas más grandes de América Latina que se expanden, según el BID

Brasil y México dominan el ranking de las empresas latinoamericanas más internacionalizadas del mundo. Pero hay una sorpresa: Colombia aparece no solo como emisora de inversión, sino como uno de los tres países que más recibe filiales de estas compañías. Eso lo revela el informe “Multilatinas en Movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó 156 empresas cotizantes de 15 países de la región. Es, hasta ahora, una de las radiografías más completas del fenómeno multilatina. Siga leyendo: Ocho de cada 10 empresas dejaron de emplear por alza del mínimo y reforma laboral

El club de los gigantes: quiénes son las 10 mayores multilatinas

Con base en la facturación de 2023, el BID identificó a las diez empresas latinoamericanas con mayores ventas. La lista la domina Brasil con cinco representantes, seguido de México con dos, y con un representante cada uno de Colombia, Chile y Argentina.

1. Petrobras (Brasil): el coloso del petróleo

La petrolera estatal brasileña encabeza el ranking con ventas por US$102.409 millones en 2023. Es la única multilatina que supera la barrera de los cien mil millones de dólares. Opera con filiales en 6 países y emplea a más de 40.000 personas.

2. Grupo JBS (Brasil): el mayor procesador de carne del mundo

Con US$72.918 millones en ventas y 272.565 empleados, la plantilla más grande de toda la muestra, JBS es el gigante global de la proteína animal. Fundado en 1953 como un pequeño frigorífico en el estado de Goiás, hoy tiene presencia en 14 países, con fuerte peso en mercados norteamericano y europeo.

3. Cosan-Raízen (Brasil): la apuesta de los biocombustibles

Este conglomerado de energía renovable y distribución de combustibles registró US$50.778 millones en ventas en 2023, casi triplicando los US$19.336 millones de 2021. Un crecimiento del 63% en solo dos años, el más llamativo de toda la muestra, que posiciona a Raízen como una empresa de alto potencial en el sector de biocombustibles.

4. América Móvil (México): el rey de las telecomunicaciones

La gigante fundada en 2000 por Carlos Slim facturó US$48.102 millones con 176.083 empleados y presencia en 21 países. Es la multilatina con mayor alcance geográfico dentro del top diez y la referencia del sector de telecomunicaciones en toda la región. Sus ingresos por empresa la ubican en uno de los dos sectores con mayor facturación promedio, más de US$19.000 millones por compañía en telecom.

5. Vale (Brasil): hierro y níquel en cinco continentes

Con US$41.784 millones en ventas y filiales en 26 países, Vale es la multilatina con mayor presencia internacional de todo el ranking. Fundada en 1942 en Río de Janeiro, sus 66.807 empleados operan en múltiples continentes. Ese nivel de dispersión geográfica la acerca en perfil a las grandes multinacionales globales.

6. Ecopetrol (Colombia): la única colombiana en el podio

La empresa nacional de petróleo es el único representante colombiano entre las diez mayores. Con US$36.886 millones en ventas en 2023 y operaciones en 4 países, Ecopetrol es el pilar de la internacionalización empresarial colombiana. Sus ingresos la ubican en el sector de energía y minería, que promedia más de US$14.000 millones de facturación por compañía, el segundo más alto de toda la muestra. Siga leyendo: Ecopetrol lanza oferta en Brasil para tomar control de Brava Energía

7. Marfrig (Brasil): otro gigante cárnico en expansión

Con US$28.192 millones en ventas y presencia en 9 países, Marfrig más que duplicó su facturación frente a los US$13.215 millones de 2021. Es el segundo representante brasileño del sector cárnico en el top diez, junto con JBS.

8. Grupo Bimbo (México): el pan que llega a 31 países

El mayor fabricante de pan del mundo facturó US$23.572 millones en 2023 y tiene filiales en 31 países: la red de presencia internacional más extensa de todo el ranking. Fundado en 1966, el grupo opera desde México hasta China, pasando por Estados Unidos, Europa y gran parte de América Latina.

9. Empresas Copec (Chile): energía y bosques desde el sur

Uno de los mayores conglomerados energéticos y forestales de Chile registró US$21.341 millones en ventas en 2023, con presencia en 4 países. Fundado en 1934, es el principal representante chileno en el top diez y refleja el creciente protagonismo de Chile en la inversión extranjera directa regional.

10. Grupo Techint-Ternium (Argentina): el acero que cruza fronteras

La siderúrgica del grupo industrial fundado en 1961 cerró el top diez con US$17.610 millones en ventas y filiales en 8 países. Es el único representante argentino entre los diez mayores y encarna la capacidad competitiva de la industria del acero latinoamericano en el mercado global.

Brasil y México, el núcleo duro de las multilatinas

El estudio del BID confirma que el fenómeno multilatina no está repartido de manera uniforme en la región. De las 156 empresas analizadas, el 26,9% son brasileñas (42 compañías), el 20,5% mexicanas (32), el 19,2% chilenas (30) y el 12,8% argentinas (20). Colombia aporta el 6,4% (10 empresas). En conjunto, esos cinco países representan más del 85% del universo estudiado. Perú, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Uruguay, Barbados, Panamá y Trinidad y Tobago completan la lista de países emisores, aunque con participaciones pequeñas. La concentración responde a varios factores, por ejemplo, el tamaño de las economías, la solidez de los mercados de capitales y la existencia de políticas públicas que en algunos casos han impulsado la internacionalización. A su lado, Brasil usó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para financiar la expansión de empresas como Vale, Embraer y JBS. En México, en cambio, el impulso vino del sector privado y de la apertura comercial ligada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En cuanto a inversión extranjera directa saliente entre 2020 y 2023, Brasil aportó el 43% del total regional, seguido de Chile (22%), México (13%), Colombia (6%) y Argentina (4%). Le puede interesar: Colombia logra tres empresas en ranking de multilatinas del BID, pero Brasil y México siguen dominando

Dónde invierten: multinacionales con corazón latinoamericano

Pese al alcance internacional de estas empresas, el estudio revela que la gran mayoría de su actividad sigue anclada en la propia región. Por ejemplo, las multilatinas tienen filiales, en promedio, en 7,3 países. Una cifra que palidece ante los 56 países en los que están presentes las 100 mayores multinacionales globales. El 92% de las multilatinas tiene filiales dentro de América Latina y el Caribe. El 58% tiene presencia en América del Norte, principalmente en Estados Unidos. El 41% opera en Europa y el 28% en Asia. Los tres países que concentran más filiales de multilatinas son Estados Unidos, Perú y Colombia. Este último dato es especialmente significativo para el país, ya que Colombia no solo es emisora de multilatinas, sino también un destino prioritario para la inversión regional, lo que refleja su tamaño de mercado y la relativa estabilidad de su entorno regulatorio. Casi el 77% de las ventas totales y el 93% del empleo de estas empresas se origina en América Latina y el Caribe. En otras palabras, las multilatinas son multinacionales, pero con el peso económico real concentrado en casa. Por otro lado, entre 2013 y 2023, las multilatinas realizaron en promedio más de 320 proyectos de inversión greenfield al año, impulsados por unas 220 empresas. En ese periodo, invirtieron en promedio más de US$14.000 millones anuales y generaron cerca de 43.000 empleos por año. En 2023, América Latina fue el principal destino de esa inversión, concentrando el 50% del capital. Asia-Pacífico ocupó el segundo lugar con el 21%, impulsado principalmente por empresas de Brasil, México y Chile. Conozca más: La carga tributaria frenó utilidades de empresas, a marzo

Por qué se expanden y qué las frena

La búsqueda de nuevos mercados sigue siendo el principal motor de expansión, según el BID. Pero las empresas también buscan acceder a capacidades productivas, conocimientos especializados y ecosistemas empresariales que mejoren su competitividad. Dentro de América Latina, los factores más valorados son la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, el acceso a mercados de consumo y la posibilidad de aprovechar capacidades locales para ganar eficiencia. Fuera de la región, cobran mayor relevancia los acuerdos comerciales, la proximidad logística y el acceso a proveedores especializados. Muchas empresas también reconocen que diversificar geográficamente les permite reducir la exposición a la volatilidad macroeconómica y política de sus mercados de origen. Sin embargo, las principales trabas que identificaron las propias empresas son: regulaciones restrictivas en los mercados de destino, riesgos jurídicos, dificultades de financiamiento y escasez de mecanismos de apoyo para ingresar a nuevos mercados. De acuerdo con el informe, el 86% de las empresas encuestadas declaró no haber contemplado siquiera la relocalización de sus inversiones como respuesta a los nuevos escenarios geopolíticos globales. Eso indica tanto estabilidad estratégica como una integración todavía limitada en las cadenas globales de valor que se reorganizan aceleradamente.

Colombia, entre emisora y destino