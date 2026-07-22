Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín

Los choques de carros y motos en Medellín son cada vez más caros. De acuerdo con un estudio, en la ciudad sehan pagado más de $218.000 millones por los siniestros registrados este año.
Esto se determinó con base en los valores pagados por Seguros Bolívar, una aseguradora que mostró que el incremento del valor cancelado por los siniestros viales, no solo en Medellín, sino en todo el país ha llegado este año a un promedio de $11,6 millones por cada hecho.
Este valor se toma como referencia, teniendo en cuenta el precio de los repuestos de los automotores, los componentes tecnológicos y los procesos de reparación que requiere cada vehículo, sin importar si el siniestro solo fue de daños o dejó personas lesionadas o fallecidas.