¿Fin del amor idealizado? Así es la femosfera: mujeres que buscan parejas de “alto valor” y renuncian al romance

“Ella debe verse bien; él debe pagar la cuenta. Él toma la iniciativa; ella se hace la difícil. Y nada de sexo sin previo compromiso”. Esta es la premisa de lo que se conocería hoy en día como la “femosfera”, luego de que varias mujeres comenzaran a implementarlo y mostrarlo en redes sociales alrededor del mundo.
Le puede interesar: Un investigador identificó 9 tipos de procrastinadores: descubra cuál es el suyo y por qué deja todo para lo último
Y es que lo que antes dictaba la “tradición social” ahora atraviesa un proceso de “reinvención radical”. Las dinámicas convencionales de la cita y el enamoramiento están siendo sustituidas por un enfoque estratégico y pragmático.
Un ecosistema digital compuesto por influencers, foros y pódcasts integrados en la femosfera encabeza esta transformación. Este movimiento digital anima activamente a las mujeres a replantearse sus relaciones afectivas y a dejar de lado la idealización del romance tradicional.