¿Fin del amor idealizado? Así es la femosfera: mujeres que buscan parejas de “alto valor” y renuncian al romance

“Ella debe verse bien; él debe pagar la cuenta. Él toma la iniciativa; ella se hace la difícil. Y nada de sexo sin previo compromiso”. Esta es la premisa de lo que se conocería hoy en día como la “femosfera”, luego de que varias mujeres comenzaran a implementarlo y mostrarlo en redes sociales alrededor del mundo. Le puede interesar: Un investigador identificó 9 tipos de procrastinadores: descubra cuál es el suyo y por qué deja todo para lo último Y es que lo que antes dictaba la “tradición social” ahora atraviesa un proceso de “reinvención radical”. Las dinámicas convencionales de la cita y el enamoramiento están siendo sustituidas por un enfoque estratégico y pragmático. Un ecosistema digital compuesto por influencers, foros y pódcasts integrados en la femosfera encabeza esta transformación. Este movimiento digital anima activamente a las mujeres a replantearse sus relaciones afectivas y a dejar de lado la idealización del romance tradicional.

La joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra es una exponente de la femosfera. FOTO: Getty

El auge de la femosfera y el desarrollo personal

En el núcleo de esta tendencia, el discurso central prioriza el trabajo individual por encima de la búsqueda de un vínculo sentimental. Se promueve que las mujeres se conviertan en su mejor versión a través de diversos pilares fundamentales: -Cuidado físico e imagen: Se impulsa la práctica continua de ejercicio y la preservación estética. -Formación e intelectualidad: Se incentiva el estudio continuo. -Bienestar integral: Se enfatiza el trabajo constante en el equilibrio emocional.

La Dra. Jilly Kay. FOTO: Getty

Bajo esta premisa, la femosfera orienta a sus seguidoras a enfocar sus esfuerzos en la independencia financiera y en la tranquilidad mental, desplazando la idea central de estructurar la vida en torno a las parejas o a la expectativa de encontrar una. Según la experta en el tema, la Dra. Jilly Kay, quien acuñó el término ‘femosfera’ e investiga a las mujeres, aseguró que esta “no supone el mismo tipo de amenaza social ni de violencia en el mundo real” que la manosfera. “Aunque ciertas comunidades son espejo de algunas de las tácticas y del lenguaje, o a veces deshumanizan a los hombres así como ellos lo han hecho con las mujeres, eso no significa que sean equivalentes”, le dijo a la BBC.

Kanika Batra y el perfil del hombre de “alto valor”

Dentro de esta nueva corriente, la joven y reconocida influencer australiana Kanika Batra se consolida como una de las exponentes más importantes de la femosfera en las redes sociales. A través de diferentes plataformas digitales y contenidos especializados, figuras como Batra difunden lineamientos enfocados en establecer criterios estrictos al momento de interactuar sentimentalmente. El movimiento defiende la postura de que las mujeres deben exigir hombres de “alto valor”, definidos dentro del discurso por su capacidad de proveer estabilidad financiera, estatus y compromiso claro.

La “renuncia” al romance convencional implica sustituir la pasión platónica por una evaluación objetiva de lo que la otra parte aporta al proyecto de vida personal, rechazando relaciones que comprometan la autonomía o el bienestar alcanzado. También le puede interesar: Ojo, deportistas: molécula que durante años fue culpada del cansancio ahora es un suplemento para mejorar el rendimiento

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