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Museo Casa de la Memoria abre archivo con más de 1.400 testimonios sobre el conflicto armado

Este espacio, abierto al público, reúne relatos, fotografías y documentos sobre el conflicto armado, los derechos humanos y los procesos de construcción de paz en Medellín, Antioquia y el país.

  • El archivo reúne documentos recopilados desde 2003 y está conformado por testimonios, fotografías, archivos institucionales y otros registros. FOTO Museo Casa de la Memoria.
    El archivo reúne documentos recopilados desde 2003 y está conformado por testimonios, fotografías, archivos institucionales y otros registros. FOTO Museo Casa de la Memoria.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Medellín dio un nuevo paso en la preservación de la memoria histórica con la puesta en marcha del Laboratorio de Memorias, un archivo documental de acceso público que reúne 1.473 registros relacionados con el conflicto armado colombiano, las víctimas, los derechos humanos y las iniciativas de construcción de paz.

Este lugar, ubicado en el Museo Casa de la Memoria, busca consolidarse como un centro de consulta e investigación que permita a ciudadanos, académicos, organizaciones sociales y colectivos de víctimas acceder a una amplia recopilación de materiales construidos durante más de dos décadas.

El archivo reúne documentos recopilados desde 2003 y está conformado por testimonios, fotografías, archivos institucionales y otros registros que reconstruyen distintas experiencias derivadas del conflicto armado en Medellín, Antioquia y otras regiones del país.

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La apertura del Laboratorio de Memorias hace parte de la programación de la Semana por la Memoria, una agenda cultural que incluye actividades artísticas y pedagógicas para promover la reflexión sobre el pasado reciente y reconocer las experiencias de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto.

Un archivo para preservar la memoria

El nuevo espacio está integrado inicialmente por seis fondos documentales que reúnen diferentes tipos de información.

Entre ellos se encuentran 359 testimonios de víctimas civiles y de integrantes de la Fuerza Pública, 850 documentos correspondientes al archivo institucional del Museo Casa de la Memoria y 264 registros fotográficos aportados por artistas y colectivos que han documentado diferentes momentos relacionados con el conflicto y la construcción de paz.

Además, el proyecto contempla la creación de tres nuevos fondos documentales que actualmente se encuentran en proceso de consolidación.

Uno de ellos será un archivo de prensa con información que abarca desde el 9 de abril de 1948 hasta la actualidad. También se desarrolla un fondo especializado en derechos humanos construido junto con organizaciones de víctimas, y otro de carácter audiovisual que recopilará documentales, producciones cinematográficas y obras musicales relacionadas con la violencia, la memoria y los procesos de reconciliación.

Espacio para investigadores y ciudadanos

Más allá de convertirse en un repositorio documental, el Laboratorio de Memorias pretende funcionar como un escenario de construcción colectiva del conocimiento, donde continuamente puedan incorporarse nuevos relatos, investigaciones y materiales que permitan comprender las afectaciones, las resistencias y las transformaciones que han vivido las comunidades.

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La estrategia también busca apoyar a organizaciones sociales, colectivos de víctimas e investigadores interesados en conservar y organizar sus propios archivos documentales, contribuyendo así a fortalecer el patrimonio histórico y de memoria del país.

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Aunque cualquier persona podrá acceder al archivo, el Museo explicó que la consulta deberá realizarse de manera presencial en sus instalaciones. La medida responde a los protocolos establecidos para garantizar la adecuada conservación de los documentos y proteger la información sensible que contienen varios de los registros.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Laboratorio de Memorias de Medellín?
Es un nuevo archivo documental de consulta pública creado por el Museo Casa de la Memoria que reúne testimonios, fotografías, documentos y otros registros relacionados con el conflicto armado, los derechos humanos, las víctimas y la construcción de paz en Colombia.
¿Cuántos documentos tiene el nuevo archivo sobre el conflicto armado?
El Laboratorio de Memorias inició con 1.473 registros documentales, entre testimonios, fotografías y archivos institucionales recopilados desde 2003.
¿Qué tipo de información contiene el Laboratorio de Memorias?
El archivo conserva testimonios de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, fotografías, documentos institucionales del Museo Casa de la Memoria y otros materiales relacionados con la memoria histórica y el conflicto armado.

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