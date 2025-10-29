Superindustria multa a Movistar con $670 millones por usar datos sin permiso

La empresa Colombia Telecomunicaciones (Movistar) tendrá que pagar una multa por $670 millones por contactar por teléfono, mensajes de texto y WhatsApp a personas que no le habían dado permiso para hacerlo.
Así lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. La entidad confirmó, mediante la Resolución No. 78138 del 2 de octubre de 2025, la millonaria sanción contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, por incumplir los deberes legales en el tratamiento de datos personales.
La investigación se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó a la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales sobre prácticas comerciales indebidas.