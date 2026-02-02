x

Polémica por comentario racista de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “tu alma es igual de oscura a tu piel”

Un comentario de la actriz, Johanna Fadul, sobre el color de piel de Campanita desató críticas por racismo. El episodio se suma a recientes controversias por sus declaraciones tras un viaje a Israel.

    Johanna Fadul quedó en el centro de la polémica por un comentario sobre el color de piel de Campanita en el reality. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Johanna Fadul vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, por un comentario que lanzó durante la dinámica de posicionamiento en La casa de los famosos Colombia y que varios televidentes calificaron como racista.

Conozca: Tras más de 16 años, Suso el Paspi se despide de la televisión: ¿por qué?

En medio de la actividad, la actriz le dijo al participante Campanita que “su mente y su alma están igual de oscuras a tu color de piel”, frase que generó incomodidad inmediata dentro de la casa y una ola de rechazo en redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue Maiker Smith, quien rechazó la asociación entre maldad y tono de piel. “La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie”, afirmó. Valentino Lázaro también ofreció disculpas públicas al bailarín, mientras que Karen Sevillano, desde el After, aseguró que “asociar lo malo con la piel oscura es solo un prejuicio”.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente. Influenciadores como La Liendra y Dani Duke mostraron sorpresa al escuchar la frase, calificándola de innecesaria y desafortunada. Analistas y comunicadores en redes fueron más allá y señalaron que usar el color de piel para descalificar a alguien “es racismo, no una metáfora”.

Tras la actividad, Fadul se disculpó, pero “el daño ya estaba hecho” y la redes sociales no perdonan.

Johanna Fadul y sus comentarios comentarios polémicos

No es la primera vez que la actriz enfrenta cuestionamientos públicos. Meses atrás fue criticada por su viaje a Israel, invitada por la embajada de ese país junto a otros creadores de contenido.

Durante la visita, recorrió Jerusalén y zonas cercanas a la franja de Gaza y publicó mensajes en los que defendía la versión israelí del conflicto. Una frase —“esto es una guerra que pasa allá, entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”— fue interpretada por usuarios como insensible frente a la crisis humanitaria palestina.

Las reacciones incluyeron acusaciones de desinformación y falta de empatía. La propia Fadul aseguró entonces que perdió un contrato publicitario a raíz de la controversia.

Ahora, el episodio dentro del reality vuelve a poner su nombre en tendencia y reabre el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus palabras, tanto dentro como fuera de la pantalla.

